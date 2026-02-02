Irán anuncia que va a negociar con Estados Unidos tras amenazas de Trump.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, anunció que va a negociar con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní, en un intento de reactivar la diplomacia y disipar los temores a una nueva guerra regional.

“El presidente Masud Pezeshkian ha ordenado la apertura de conversaciones con Estados Unidos”, publicaron la agencia de noticias Fars y EFE.

La tensión aumentó por la presencia militar de la Armada de Estados Unidos cerca de Irán, tras la violenta represión de las manifestaciones contra el Gobierno el mes pasado, los disturbios internos más mortíferos en Irán desde la revolución de 1979.

El presidente estadounidense, Donald Trump, también advirtió que, si no se ponían de acuerdo, se venían “cosas malas”.

Ante las presiones, Trump afirmó la semana pasada que Irán estaba “negociando seriamente”, mientras que el máximo responsable de seguridad de Teherán, Ali Larijani, indicó que se estaban llevando a cabo preparativos para conversaciones.

Estados Unidos ha pedido al menos 3 concesiones, entre las que se encuentran las siguientes:

Cero enriquecimiento de uranio en Irán

Límites al programa de misiles balísticos de Teherán

El fin del apoyo a sus aliados regionales

Irán ha rechazado las tres exigencias por considerarlas violaciones inaceptables de su soberanía, pero sus gobernantes clericales consideran que el programa de misiles balísticos, y no el enriquecimiento de uranio, es el mayor obstáculo.

