A gritos e insultos corren a agentes de ICE de restaurante mexicano | VIDEO

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) fueron confrontados por residentes de Minneapolis, Minnesota, y obligados a abandonar un restaurante de comida mexicana.

El hecho, captado en video, abrió un nuevo debate sobre la presencia de funcionarios migratorios en espacios pertenecientes a comunidades migrantes.

VIDEO del momento en que corren a agente del ICE

Las imágenes muestran a un automóvil rodeado por una multitud visiblemente molesta, mientras se escuchan silbatos y gritos de desaprobación.

De acuerdo con lo observado, los agentes acababan de ser expulsados del establecimiento cuando intentaban retirarse del lugar. En uno de los momentos más tensos, un hombre se acercó a uno de los agentes y le arrebató la gorra justo antes de que ingresara a su vehículo. El agente, cuyo rostro estaba parcialmente cubierto por una mascarilla, evitó responder de forma agresiva.

🧐Residentes de Minneapolis, Minnesota, confrontaron a Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), y los obligaron a abandonar un restaurante de comida mexicana.



— La Razón de México (@LaRazon_mx) February 4, 2026

La gorra cayó al suelo y fue pateada, impidiendo que el agente pudiera recuperarla de inmediato. Al intentar recogerla, el hombre se adelantó y la lanzó aún más lejos. Ante el ambiente hostil y la presión del grupo que los rodeaba, los agentes optaron por no escalar la confrontación. Finalmente, subieron al automóvil y abandonaron el sitio entre insultos y reclamos de los presentes.

Los ciudadanos también insultaron a los agentes de migración diciéndoles: “Nazis”, “Hijos de p***”, “Váyanse al infierno”, “Cobardes”.

Tras la difusión del video, las reacciones en internet no se hicieron esperar. Numerosos usuarios celebraron la acción de los habitantes de Minnesota, señalando lo que consideraron una contradicción entre las labores de ICE y su presencia en un restaurante mexicano.

Esto después de que el enfermero Alex Pretti muriera por unos disparos de agentes del ICE en las redadas que fueron implementadas por el gobierno de Donald Trump.

Asimismo, semanas antes en la misma ciudad de Minneapolis, Minnesota, Renée Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, también murió por disparos de los agentes de migración.

