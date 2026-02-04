Cuba niega un diálogo formal con Washington

El petrolero químico de bandera liberiana Ocean Mariner navega por la bahía de La Habana, el pasado 11 de enero.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, negó ayer que La Habana esté diseñando junto con Estados Unidos una mesa de negociación, al asegurar que no existe un diálogo bilateral formal ni un proceso en marcha entre ambos gobiernos. En entrevista con EFE, el diplomático precisó que, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, únicamente se han producido intercambios de mensajes, sin que ello implique una negociación estructurada.

El Dato: Las relaciones entre La Habana y Washington, enemistados desde el triunfo de la revolución cubana en 1959, viven sus momentos de mayor tensión en décadas.

“Sería un error decir que se está diseñando” un diálogo bilateral, afirmó Fernández de Cossío, al subrayar que esas comunicaciones no constituyen una mesa de negociación ni una agenda acordada. Añadió que Washington conoce con claridad la posición cubana. “Hemos intercambiado mensajes y el Gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente bien cuál es la posición de Cuba en disposición a sostener un diálogo y no lo ha rechazado”, sostuvo.

Las declaraciones contrastan con los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha afirmado en repetidas ocasiones que su administración mantiene negociaciones con el Gobierno cubano, incluso a alto nivel. Frente a ello, el viceministro cubano insistió en que cualquier eventual acercamiento requeriría condiciones claras y voluntad de ambas partes. “Tiene que haber una voluntad mutua de asegurar y diseñar un diálogo que sea serio, constructivo y respetuoso de la igualdad soberana entre ambos Estados”, señaló.

2017 año en el que Trump endurece las restricciones de viaje y remesas a Cuba

Fernández de Cossío también delimitó los temas que Cuba no está dispuesta a discutir. Rechazó que una eventual conversación incluya reformas políticas o económicas internas, así como la excarcelación de presos, y negó cualquier vínculo entre esos asuntos y el bloqueo petrolero. “No vemos razón ni vínculo entre un tema y otro. No es parte del diálogo bilateral entre dos países”, afirmó.

En ese contexto, el diplomático reconoció que la isla enfrenta “opciones limitadas” ante el endurecimiento de la presión económica. Adelantó que en los próximos días el Gobierno informará a la población sobre un plan de contingencia y reorganización interna, el cual describió como complejo y con un impacto significativo para la ciudadanía. “Es algo muy difícil para la gestión del Gobierno y muy difícil para la población en su conjunto”, advirtió.

El escenario se agrava tras la reciente orden ejecutiva firmada por Donald Trump para imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, medida que se suma a la reducción del crudo procedente de Venezuela y a las presiones sobre México para frenar el envío de buques cisterna. El republicano ha calificado a Cuba como “una nación fallida”, aunque ha reiterado que espera alcanzar un acuerdo con La Habana. “Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba”, afirmó.

A su vez, el canciller cubano Bruno Rodríguez agradeció el respaldo de Rusia frente a lo que califican como políticas de “asfixia económica”. Tras conversar con su homólogo Sergei Lavrov, destacó la solidaridad de Moscú y su rechazo a la presión estadounidense. Lavrov calificó de “inaceptable” el bloqueo energético y advirtió que podría agravar la situación económica y humanitaria, además de reafirmar el apoyo político y material de Rusia a la isla.