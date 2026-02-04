Gobierno de EU se reactiva y abre pulso migratorio

Donald Trump tras firmar un proyecto de ley de gastos en la Oficina Oval de la Casa Blanca, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer la ley presupuestaria aprobada por la Cámara de Representantes, lo que permitió reactivar al Gobierno federal tras un cierre parcial de tres días iniciado el sábado pasado. Con la promulgación del paquete de gasto, la mayoría de las agencias federales retomaron operaciones, aunque el Congreso enfrenta ahora un nuevo punto crítico: la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de la política migratoria.

El magnate rubricó el documento en el Despacho Oval y agradeció el respaldo de congresistas y senadores, entre ellos el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson. “Hemos logrado aprobar un paquete fiscalmente responsable que realmente recorta el gasto federal innecesario, al tiempo que apoya programas cruciales para la seguridad y la prosperidad del pueblo estadounidense”, afirmó el republicano.

El Tip: La legislación incluye cinco proyectos de ley de gastos para todo el año y una prórroga de dos semanas para la financiación del Departamento de Seguridad Nacional.

La Cámara de Representantes avaló el proyecto por un estrecho margen de 217 votos a favor y 214 en contra. La medida garantiza recursos para cerca de tres cuartas partes de las agencias federales hasta el final del ejercicio fiscal, el 30 de septiembre, pero deja al DHS con financiación temporal sólo hasta el próximo 13 de febrero.

El punto de fricción se centra en las exigencias del Partido Demócrata para reformar las operaciones migratorias tras la muerte de dos manifestantes durante redadas masivas en Minneapolis, ordenadas por el propio Donald Trump. A raíz de esos hechos, los demócratas condicionaron el presupuesto del DHS a cambios como el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de los agentes, la identificación visible y la exigencia de órdenes judiciales para ingresar a propiedades privadas.

75 mil mdd le otorgó el Gobierno al ICE en 2025

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció esta semana que los agentes federales comenzarían a portar cámaras corporales, un gesto interpretado como previo a las negociaciones.