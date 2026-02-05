Departamento de Justicia de EU aumenta presión a redes financieras de cárteles mexicanos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra las estructuras financieras que sostienen a los cárteles mexicanos, al centrar investigaciones y procesos judiciales en presuntos intermediarios encargados de lavar ganancias del narcotráfico mediante criptomonedas y otros mecanismos digitales.

Autoridades federales estadounidenses señalaron que el nuevo enfoque busca debilitar el corazón económico de organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al rastrear el flujo de dinero que se genera en ciudades de Estados Unidos y que posteriormente es enviado a líderes criminales en México.

De acuerdo con fiscales federales, recientes procesos contra cuatro acusados trasladados desde México revelan cómo estas redes recolectan efectivo en territorio estadounidense, lo ocultan y lo convierten en activos digitales para cruzar la frontera sin levantar sospechas.

El fiscal general adjunto de la división penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, explicó que cortar las fuentes de financiamiento es clave para frenar las operaciones criminales. Señaló que los cárteles han modernizado sus métodos, pasando del contrabando tradicional de efectivo al uso de criptomonedas como vía principal para mover recursos.

Las letras “CJNG” que significan “Cártel Jalisco Nueva Generación" cubren una casa abandonada en El Limoncito, estado de Michoacán, México, el 30 de octubre de 2021 ı Foto: AP

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, México ha transferido a más de 90 acusados de alto perfil a Estados Unidos, muchos de ellos vinculados con delitos de narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero.

Entre los acusados transferidos recientemente a Estados Unidos hay presuntos intermediarios financieros residentes en México, quienes, según las autoridades, supervisan el movimiento de las ganancias del narcotráfico y se quedan con un porcentaje del dinero que regresa a los cárteles como comisión, según documentos judiciales.

El Departamento de Justicia también reestructuró su División Criminal, integrando especialistas en narcóticos y lavado de dinero para seguir con mayor precisión las rutas financieras del crimen organizado.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno… pic.twitter.com/rBqfVvIIDZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 20, 2026

Con información de Associated Press

