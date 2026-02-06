Abuchean a vicepresidente de EU durante inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, fue abucheado por parte del público durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, realizada la noche del 6 de febrero en el estadio San Siro, en Milán, Italia.

El momento ocurrió cuando las pantallas del recinto enfocaron al funcionario estadounidense y a su esposa, Usha Vance, integrantes de la delegación oficial de su país. De inmediato se escucharon silbidos y gritos de desaprobación provenientes de algunos sectores del estadio. En contraste, la delegación deportiva estadounidense sí fue recibida con aplausos cuando ingresó al desfile de naciones.

De acuerdo con las transmisiones internacionales del evento, comentaristas señalaron en vivo la presencia de abucheos dirigidos específicamente al vicepresidente, un hecho poco habitual en ceremonias olímpicas, donde normalmente se privilegia un ambiente protocolario y neutral entre países participantes.

🚨 🇺🇸 Abuchean a JD Vance durante la inauguración de los Juegos Olímpicos en Italia 🇮🇹🔥

El público reaccionó con silbidos y gritos apenas fue anunciado.

Política, deporte y tensión global… todo en un mismo escenario 👀⚡ pic.twitter.com/xF0ytGH6HR — Azteca (@MORRIS80766176) February 7, 2026

La asistencia de Vance formaba parte de la representación diplomática de Estados Unidos en el arranque del evento deportivo internacional organizado por el Comité Olímpico Internacional (COI).

La ceremonia marcó oficialmente el inicio de las competencias invernales que se desarrollarán en sedes de Milán y Cortina d’Ampezzo.

El incidente ocurre en un contexto de tensiones políticas y protestas registradas en la ciudad italiana en días previos a la inauguración.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha informado sobre afectaciones a la agenda del vicepresidente en Italia ni se ha reportado algún incidente de seguridad. Tampoco se registraron confrontaciones dentro del estadio; el acto continuó conforme al protocolo previsto.

El abucheo no se extendió a los atletas. La delegación olímpica de Estados Unidos desfiló con normalidad durante la ceremonia y fue recibida por el público con aplausos, diferenciando la representación deportiva de la figura política presente en el palco.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 reúnen a miles de atletas de decenas de países y se celebrarán durante las próximas semanas en diversas sedes italianas bajo la organización del COI y el comité anfitrión Milano-Cortina.

MSL