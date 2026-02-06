Así desfiló la delegación de México en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Donovan Carrillo lleva la bandera de México en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

El patinador artístico Donovan Carrillo y la esquiadora alpina Sarah Schleper fueron los abanderados de México en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpico de Invierno 2026, cuya sede es Milano-Cortina. La delegación tricolor fue una de las últimas en pasar en la apertura en el Estadio San Siro.

Donovan Carrillo y Sarah Schleper son los únicos de los cinco integrantes de la delegación mexicana que ya tienen experiencia en una justa invernal, motivo por el cual fueron elegidos como los abanderados para la apertura de la edición XXV del magno evento.

¡QUE VIVA MÉXICO!🇲🇽 ¡SÍ, SEÑOR!👏



Donovan Carrillo y parte de la delegación mexicana pisaron San Siro con orgullo, energía y el corazón por delante. Actitud, emoción y una bandera que ilusiona al país entero rumbo a Milano Cortina 2026. El invierno también se pinta de verde,… pic.twitter.com/ZxEEdwpihH — Claro Sports (@ClaroSports) February 6, 2026

Los otros integrantes de la delegación de México en Milano-Cortina 2026

Regina Martínez, Allan Corona y Lasse Gaxiola son los otros deportistas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Regina Martínez y Allan Corona competirán en esquí de fondo, mientras que Lasse Gaxiola lo hará en esquí alpino, al igual que su madre Sarah Schleper.

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola son la primera dupla madre-hijo en la historia en unos Juegos Olímpicos de Invierno. El único antecedente similar ocurrió en los Juegos Olímpicos de Verano de Río 2016, en los que Nino Salukvadze y su hijo Tsotne Machavariani, de Georgia, representaron a su país en tiro con pistola de aire comprimido.

