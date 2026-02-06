Arrancan Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milano-Cortina con impresionante inauguración (Fotos y Videos)

Mariah Carey engalanó la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

El Estadio San Siro acogió la espectacular ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se llevan a cabo en Milano-Cortina, con la presencia de Mariah Carey, quien sorprendió a todos en el escenario con su interpretación de “Nel blu, dipinto di blu” (En el cielo, pintado de azul), también conocida como “Volare”.

La ceremonia de apertura en la cancha del Milan comenzó con un tributo a Verdi, Puccini y Rossini, los genios de la música que ha dado Italia. Estuvieron representados por cabezudos alrededor de los cuales danzaron bailarines al ritmo de sus composiciones más icónicas.

Poco después de la magistral aparición de Mariah Carey apareció en escena la también legendaria Laura Pausini, quien interpretó de manera imponente el himno nacional de Italia.

Atletas desfilan de manera simultánea en varios sitios en inauguración de Milano-Cortina 2026

Además de San Siro, que se inauguró hace un siglo y es el hogar de los titanes del futbol de la Serie A, Milan e Inter de Milán, pero que será demolido y reemplazado en los próximos años, los atletas marcharon en otros tres lugares de manera simultánea, algunos portando la bandera de su país: Cortina d’Ampezzo en el corazón de las montañas Dolomitas; Livigno en los Alpes, y Predazzo en la provincia autónoma de Trento.

Magia, espectáculo y anécdotas deportivas se mezclan con moda en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 ⛷️✨

Del mítico San Siro a la ciudad blanca de Cortina, el espíritu olímpico ya se siente. pic.twitter.com/A92PsMQdZV — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 6, 2026

Eso permitió que deportes de montaña como el esquí alpino, el bobsleigh, el curling y el snowboard estuvieran representados en el Desfile de las Naciones durante la ceremonia inaugural de Milano-Cortina 2026, sin requerir que la gente hiciera el largo viaje de varias horas hasta Milán, la capital financiera del país.

Los Juegos Olímpicos de Invierno regresan a una nación que albergó por última vez el espectáculo deportivo hace 20 años. Sin embargo, esta es la edición más dispersa de la historia, con sedes de competencia repartidas en un área de aproximadamente 8,500 millas cuadradas (más de 22,000 kilómetros cuadrados), aproximadamente el tamaño de todo el estado de Nueva Jersey.

¿Quiénes fueron los abanderados de México en la inauguración de Milano-Cortina 2026?

El patinador artístico Donovan Carrillo y la esquiadora alpina Sarah Schleper fueron los dos representantes de la delegación de México en la inauguración de Milano-Cortina 2026, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del 6 al 22 de febrero.

Los otros representantes de México en la edición XXV del magno evento son Regina Martínez (esquí de fondo), Allan Corona (esquí de fondo) y Lasse Gaxiola (esquí alpino).

EVG