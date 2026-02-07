Estados Unidos fija junio como plazo para acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia

Vapor se eleva de edificios residenciales durante un apagón y temperaturas bajo cero, tras ataques rusos contra infraestructura crítica en Kiev.

Estados Unidos estableció el mes de junio como plazo para que Ucrania y Rusia alcancen un acuerdo que ponga fin a la guerra, antes de que la administración de Donald Trump concentre sus esfuerzos en el proceso electoral legislativo de noviembre, informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Durante un encuentro con periodistas, Zelenski explicó que Washington busca un calendario definido para avanzar en las negociaciones y resolver el conflicto antes del verano.

Un residente circula en bicicleta frente a un edificio dañado por ataques rusos en la ciudad de Orikhiv, en la región de Zaporiyia, cerca del frente de combate. ı Foto: Reuters

Según detalló, la Casa Blanca ha transmitido que, a partir de junio, la atención del gobierno estadounidense se desplazará hacia asuntos internos, en particular la contienda por el control del Congreso.

De esta forma, el mandatario ucraniano señaló que su gobierno ha planteado desde hace meses un esquema gradual de negociación. No obstante, advirtió que Washington podría presionar para alcanzar acuerdos centrales de forma inmediata, antes del mes de junio.

Bomberos trabajan en el sitio de un ataque con drones y misiles rusos en Kiev, en medio de la intensificación de ofensivas contra la infraestructura ucraniana. ı Foto: Reuters

Al respecto, Zelenski indicó que Washington propuso celebrar la próxima ronda de conversaciones trilaterales la próxima semana en territorio estadounidense, con Miami como sede probable, y confirmó la participación de Ucrania.

Además, reveló que el Kremlin presentó a Estados Unidos un paquete de propuestas económicas valuado en alrededor de 12 billones de dólares, conocido como el “paquete Dmitriev”, como parte de las negociaciones más amplias entre ambas partes.

Ucrania denuncia nuevo ataque contra su estructura energética

El anuncio del plazo ocurre en un contexto de intensificación de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana. Según reportes oficiales, durante la madrugada del sábado Rusia lanzó más de 400 drones y cerca de 40 misiles contra instalaciones de generación, subestaciones y redes de distribución eléctrica en diversas regiones del país.

Personal técnico realiza labores de reparación en la planta Darnytsia, una de las instalaciones energéticas afectadas por la ofensiva rusa en Ucrania. ı Foto: Reuters

A propósito de estos ataques, el operador estatal Ukrenergo informó que se trata del segundo ataque masivo contra el sistema energético en lo que va del año, lo que obligó a las centrales nucleares a reducir su producción. Como consecuencia, el déficit energético aumentó de manera significativa y se ampliaron los cortes de electricidad por horas en todo el territorio ucraniano.

Zelenski sostuvo que Moscú ha rechazado en los hechos una propuesta de alto el fuego que prohíba ataques contra infraestructura energética, pese a haber aceptado previamente una pausa similar sugerida por Washington.

Un trabajador repara tuberías en la central termoeléctrica de Darnytsia, dañada por recientes ataques rusos con misiles y drones en la capital ucraniana. ı Foto: Reuters

En paralelo, las conversaciones recientes mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi no registraron avances sustanciales debido a las posiciones encontradas sobre el Donbás y la central nuclear de Zaporiyia.

Finalmente, el gobierno ucraniano reiteró que las cuestiones más complejas deberán abordarse en una eventual reunión trilateral a nivel de líderes.

Con información de Reuters y Associated Press.

