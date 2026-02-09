Emiten alerta de fraude: ¿En qué consisten las supuestas multas de Emetra?

Emetra emitió una alerta para las personas que residen en Guatemala, pues en días recientes se han enviado mensajes de texto en los que se asegura que cuentan con infacciones que deben pagar.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala emitió una alerta a la ciudadanía por la mañana de este martes ante un fraude que se está realizando por medio de mensajes.

En el mensaje de texto que reciben las personas se puede leer “desde EMETRA le informamos que cuenta con una infracción de tránsito pendiente de pago la cual ha vencido su plazo. Por favor, realice el pago de la multa de forma inmediata para evitar el cobro de intereses moratorios o sanciones adicionales.”

Asimismo, se encuentra un link en el que supuestamente se pueden consultar los detalles, y piden a los usuarios responder con “Y” en caso de requerir instrucciones, y se insiste en ingresar al portal mediante el encale.

Alerta ciudadana de Emtra ante estafa

La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito y sus Áreas de Influencia Urbana de Guatemala (EMETRA) no es la responsable de dichos mensajes, por lo que estas presuntas multas son una estafa.

De acuerdo con la PMT de Guatemala, EMTRA no realiza envíos de mensajes de texto, correos o enlaces en los que se solicite un pago inmediato de multas de tránsito, y tampoco solicitan una respuesta con letras.

Asimismo, señalaron que este mensaje falso tiene la intención de “asustar a las personas e inducirlas a ingresar a un enlace malicioso”, para posteriormente poder obtener tanto información personal como información financiera.

Debido a esto, la PMT pide a los usuarios no hacer clic en los enlaces que resulten sospechosos, no responder los mensajes que tengan un origen desconocido y no compartir información personal o datos bancarios.

En el mismo sentido, señalan que tanto los trámites como las consultas oficiales correspondientes a las multas de tránsito deben realizarse por medio de los canales oficiales e institucionales de la Municipalidad de Guatemala.

De igual manera, se pide a la ciudadanía mantenerse alerta para evitar este tipo de estafas y verificar la información por medio de canales oficiales en caso de tener duda sobre algún tipo de información que reciban para poder proteger su información personal y bancaria.

