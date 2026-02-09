¿Qué es la Ley Jacinta? Esta es su historia y las modificaciones aprobadas

¿Qué es la Ley Jacinta y cuál es su historia?

Este sábado 7 de febrero se aprobó la Ley Jacinta, misma que fue publicada en el Diario Oficial de Chile, mientras que este lunes se duplicaron las indemnizaciones y se estableció una reducción en los días de pago para estas.

De acuerdo con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las modificaciones que se realizaron en la Ley Jacinta este 9 de febrero en las normas relativas al Seguro Obligatorio de Accidentes Personales tienen el objetivo de incorporar los cambios derivados a la Ley de Tránsito.

La CMF incorporó al Depósito de Pólizas dos nuevas polizas para otorgar cobertura para lesiones corporales y muerte, así como un seguro obligatorio para los vehículos que ingresan temporalmente a Chile.

Estas son la Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por vehículos motorizados (SOAP)y la Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por vehículos motorizados con matrícula extranjera (SOAPEX).

¿Qué es la Ley Jacinta?

La Ley Jacnta es una iniciativa de tránsito que buscaba aumentar tanto los requisitos para poder obtener una licencia de conducir, así como las medidas de protección para las víctimas de los accidentes de vehiculares en Chile.

Esta iniciativa surgió luego de que se registrara la muerte de una menor que tan solo tenía cinco meses de edad en 2022, cuando esta se encontaba a bordo de un vehículo con sus padres.

De acuerdo con medios locales, este trágico accidente fue provocado por un hombre de 80 años de edad que tenía cáncer en etapa IV y no contaba con una licencia de conducir vigente, quien confundió el pedal del freno con el del acelerador cuando se encontraba majenado.

Asimismo, los medios locales señalaron que el hombre de 80 años de edad acostumbraba a manejar a altas velocidades, pues el Fiscal señaló durante las audiencias que este contaba con varias infracciones por exceso de velocidad.

Max Schnitzer, quien es el abuelo de la pequeña Jacinta, comenzó a impulsar esta iniciativa de ley, con la finalidad de que se pidieran más aptitudes para obtener una licencia de conducir.

También se pretendía establecer medidas de protección para las víctimas de accidentes de tránsito, prevenir siniestros y disminuir las cifras en los accidentes de tránsito de Chile.

Con la Ley Jacinta se establecieron modificaciones en la Ley de Tránsito chilena, así como en la Ley 18.940, y el Código del Trabajo en cuanto a las multas, indemnizaciones y requisitos para obtener la licencia de conducir.

Coberturas del SOAP y SOAPEX por la Ley Jacinta

De acuerdo con la Comisión para el Mercado Financiero, las nuevas coberturas del SOAP y SOAPEX son las siguientes:

Muerte: 600 Unidades de Fomento por persona.

Incapacidad permanente total: 600 Unidades de Fomento por persona.

Incapacidad permanente parcial: hasta 400 Unidades de Fomento por persona.

Gastos médicos hospitalarios: hasta 600 Unidades de Fomento.

