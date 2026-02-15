¿Quién es sor Simona Brambilla, la nueva miembro del Dicasterio?

Este 14 de febrero pasó algo importante en el Vaticano, pues sor Simona Brambilla fue nombrada miembro de Dicasterio para los Obispos, por lo que se refuerza la integración de una opinión femenina para decisiones importantes en la Iglesia Católica.

Este domingo sor Simona Brambilla, quien fue la primera mujer en ocupar el cargo como prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de la Vida Apostólica, fue nombrada por el papa León XIV como miembro de Dicasterio para los Obispos.

La religiosa italiana se integra al Dicasterio para tener participación en el proceso que se lleva a cabo para seleccionar a los nuevos pastores diocesanos del mundo, y esta labor previamente era reservada para hombres con un alto rango.

La integración de sor Simona Brambilla refuerza la voz femenina dentro de dicho proceso; pues con ella, que remplazó a Yvonne Reungoat, continuarán siendo tres mujeres dentro del Dicasterio.

Sor Simona Brambilla y el papa ı Foto: Especial

¿Quién es sor Simona Brambilla?

Sor Simona Brambilla fue la primera mujer en ser nombrada prefecta del Dicasterio a los 59 años de edad, lo que le daba la responsabilidad de supervisar las órdenes religiosas y la relación que tienen con los fieles.

A partir de este 14 de febrero, sor Simona acompañará a Sor Rafaella Petrini, la presidenta de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y de Governatorato; y María Lía Zervino, la virgen consagrada Argentina y presidenta de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, en el Dicasterio.

La religiosa italiana de casi 61 años de edad nació el 27 de marzo de 1965 en Monza, Italia; y previo a comenzar su vida religiosa estudió y ejerció enfermería, para posteriormente poder ser parte del Instituto de las Hermanas Misioneras de Consolata.

Sor Simona Brambilla ı Foto: Especial

En 1999 sor Brambilla fue responsable del ministerio juvenil del Centro de Estudios Macua Xirima en Mozambique, y de 2002 a 2006 dio clases en el Instituto Gregoriano de Psicología, donde obtuvo un doctorado en psicología en 2008.

De 2005 a 2011 fue consejera general de las Misioneras de la Consolata, para posteriormente dirigir dicho instituto de 2011 a 2023, y posteriormente ocupó el puesto que marcaría un gran cambio junto con el nombramiento de otras seis mujeres miembros del Dicasterio, pues hasta el 2019 estos eran reservados únicamente para los hombres.

Sor Simona Brambilla ı Foto: Especial

