EU intercepta otro petrolero sancionado

El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer la intercepción y abordaje del buque “Verónica III”, de bandera panameña y sujeto a sanciones, tras una persecución que se extendió desde el Caribe hasta el océano Índico, dentro del área de responsabilidad del Comando del Indopacífico. El Departamento de Defensa informó que la operación se realizó sin incidentes durante la noche.

Según el Pentágono, la embarcación intentó romper la cuarentena ordenada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en diciembre pasado contra petroleros sancionados. “Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo detuvimos”, señaló la dependencia, que indicó que se ejerció el derecho de visita e interdicción marítima.

16 petroleros salieron de Venezuela en contra de la cuarentena

El buque partió de Venezuela el 3 de enero con casi dos millones de barriles de crudo y combustible, de acuerdo con TankerTrackers.com. La nave figura en registros de sanciones vinculadas con Irán. Washington no precisó si fue incautada formalmente. Días antes, fuerzas estadounidenses abordaron otro petrolero en la misma zona, el Aquila II, cuyo destino sigue bajo evaluación.