Corte de EU tumba política arancelaria de Trump; éste fija tarifa global de 10%

En un revés legal para la política y guerra comercial de la administración Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucionales y dejó sin efecto los aranceles que el presidente de ese país aplicó bajo la Ley de Poderes para Emergencias Económicas Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Visiblemente contrariado, un par de horas después, Donald Trump anunció un “arancel global” de 10 por ciento bajo la Ley de Comercio de 1974.

“Con vigencia inmediata, todos los aranceles de seguridad nacional bajo la Sección 232 y los aranceles existentes bajo la Sección 301 permanecerán vigentes. Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10 por ciento, bajo la Sección 122”, anunció.

La sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, el Congreso permite al presidente imponer aranceles de hasta 15 por ciento por hasta 150 días en ocasiones de emergencias de balanza de pagos; después de los 150 días, el Presidente Trump tendría que solicitar autorización del Congreso para extender los aranceles.

En conferencia de prensa, el mandatario expresó su decepción por el fallo que invalidó parte de sus tarifas. Agregó que está avergonzado de algunos de los miembros conservadores que votaron en contra de los aranceles.

“Me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte, estoy absolutamente avergonzado porque no tuvieron el coraje de hacer lo que es correcto para el país”, dijo.

El fallo de la Corte Suprema estadounidense fue de seis contra tres. Los únicos integrantes que votaron para defender los aranceles del magnate fueron Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh. Los otros tres conservadores —que, por cierto, también fueron nominados por el reúblicano para ocupar el cargo que ahora tienen— votaron en contra.

Desde la Casa Blanca, el mandatario acusó que el máximo tribunal de EU está influido por “intereses extranjeros” y recordó que cuenta con “alternativas poderosas” para seguir con los aranceles.

De acuerdo con la prensa estadounidense, el fallo es el obstáculo más importante hasta la fecha al intento de Trump de ampliar enormemente la autoridad ejecutiva de su segundo mandato. El diario The Washington Post calificó esta decisión judicial como “el revés más importante ante una Corte Suprema que durante el último año ha dado luz verde a la mayoría de sus políticas en una serie de fallos de emergencia”.

El presidente del tribunal, John G. Roberts Jr., quien también es voz de la opinión mayoritaria para este caso, desestimó la mayoría de los argumentos clave de la administración Trump para mantener esta política arancelaria.

“El presidente ejerce la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. En vista de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”, escribió.

Roberts también señaló que la Corte no pudo encontrar mucho en la ley IEEPA que autorizara gravámenes tan masivos. “Esas palabras no pueden tener tanto peso”, agregó al respecto.

La acción de Trump, agregó, contraviene la “doctrina de las cuestiones importantes”, una regla que el tribunal ha enunciado en los últimos años que sostiene que cualquier acción presidencial que tenga ramificaciones económicas o políticas importantes debe tener la autorización explícita del Congreso.

De acuerdo con una estimación citada por la prensa internacional, con esta decisión judicial, EU podría adeudar más de 175 mil millones de dólares en reembolsos a importadores de aranceles ya cobrados desde que Trump los impuso sin autorización del Congreso.

La estimación fue elaborada por el Modelo Presupuestario de Penn-Wharton, un grupo de investigación fiscal no partidista de la Universidad de Pensilvania.

Varios importadores ya tienen demandas pendientes para obtener el reembolso de sus aranceles, según procesos que llevan en tribunales inferiores que determinaron que los aranceles son ilegales.

El juez más afín a Trump, Brett Kavanaugh, uno de los tres conservadores del alto tribunal que votaron en contra, advirtió sobre la posible dificultad logística de tener que reembolsar los aranceles ya recaudados.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) declaró en diciembre que la cantidad de aranceles recaudados que estaría en riesgo de tener que ser reembolsados ascendía a 133 mil 500 millones de dólares. Esa cifra habría aumentado desde entonces debido a la continua recaudación de derechos.

Funcionarios de la Casa Blanca advirtieron que una devolución supondría una carga para las finanzas nacionales y requeriría desembolsos a más de 300 mil importadores.

Grupos empresariales en EU han insistido en que la devolución del dinero es imperativa, ya que el gobierno no tenía autoridad legal para tomarlo.

En su conferencia de prensa, Trump no se comprometió a reembolsar los impuestos y dijo que el tema podría quedar atrapado en litigios durante años.

Este viernes, algunos demócratas pidieron a la administración federal que comience a reembolsar a las empresas.

Los jueces Sonia Sotomayor, Neil M. Gorsuch, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson presentaron opiniones que rechazaron el argumento del gobierno de Trump que demanda “amplia discreción” sobre los aranceles.

La historia “no respalda la idea de que los presidentes hayan gozado tradicionalmente de tanto poder. Más bien, la historia la refuta”, dijo Gorsuch.

“Los estadounidenses lucharon contra la Revolución en gran medida porque creían que sólo sus representantes electos (ni el rey, ni siquiera el Parlamento) tenían la autoridad para imponerles impuestos. Los redactores de la Constitución sólo dieron al Congreso ‘acceso a los bolsillos del pueblo’”, concluyó.

México analiza alcance del fallo de la Corte de EU y nuevos aranceles

Por Yulia Bonilla

Tras darse a conocer que la Corte Suprema de Estados Unidos echó abajo los aranceles dictados por el presidente Donald Trump bajo los términos de emergencia nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su Gobierno analizará el alcance de la decisión.

Durante su conferencia matutina ofrecida desde Guanajuato, la mandataria mexicana dijo que antes de emitir una postura al respecto, revisará qué alcance tiene esta situación, “vamos a esperar a ver el alcance… vamos a esperar”, dijo al cierre de su conferencia.

Con los aranceles eliminados, Trump había hecho una excepción para productos mexicanos y canadienses bajo el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El Dato: diferentes aranceles siguen en vigor, ya que sólo se eliminaron los apoyos al IEEPA; no hay especificación si el 10% general será adicional o no será acumulable.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha publicado ningún comunicado con los detalles del arancel de 10 por ciento anunciado bajo un nuevo criterio, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, ni de potenciales excepciones para algunos países.

El experto en mercados, Raymundo Tenorio, dijo en Al mediodía con Solórzano, el noticiario de La Razón, que el fallo judicial, si bien beneficia a México de manera inmediata, implica más riesgos con la posible reacción de Donald Trump, que podría acelerar su presión contra el país en términos de seguridad bilateral y el combate a los cárteles del narcotráfico.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su Gobierno analizará el alcance de la decisión ı Foto: Especial

“Lo que puede pasar es que eleve la apuesta el señor Donald Trump y ahora diga: ‘Bueno, pues quiero 10 mil soldados más en la frontera con México para seguir combatiendo el tráfico de fentanilo. O bien, me mandan 50 narcotraficantes más o me voy a meter a combatir al narcotráfico, que sigue prevaleciendo los Estados Unidos’. Es decir, se va a ir a la parte de seguridad”, declaró.

Refirió que la apuesta será con fines políticos, ya que al “castigar” a países como México, con el tráfico de fentanilo le beneficiaría en el acercamiento con sus “seguidores”.

25% arancel vigente a semiconductores no usados en EU

FUERTE COMERCIO BILATERAL. A pesar de las imposiciones arancelarias del gobierno de Donald Trump a insumos esenciales como el acero y aluminio, México se ha convertido en el principal exportador e importador de Estados Unidos, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Este jueves, el Departamento de Comercio de dicho país anunció que en 2025 México se consolidó como el principal socio comercial de dicha nación, debido a que las exportaciones rompieron récord, al llegar a casi medio billón de dólares, con lo que se superó a Canadá y China; mientras que en las importaciones del país vecino, México también se posicionó en la primera posición con un monto total de 534 mil 874 millones de dólares.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la integración económica en un marco de respeto a la soberanía, la cual se ha trabajado desde que iniciaron los tratados comerciales entre ambas naciones.

“A pesar de esta política impositiva, arancelaria e impuesta desde Washington, fíjese la integración económica que hay entre los dos países. Como siempre hemos dicho, hay integración con soberanía, que es importante. Y esto se viene dando (…) incluso desde antes de los tratados comerciales”, declaró en su conferencia.

Destacó que esta dinámica no sólo es de México hacia Estados Unidos, sino viceversa, debido a que Estados Unidos también registra altos indicadores de compra a México.

“No sólo somos el mayor exportador de Estados Unidos, sino que somos el primer comprador de productos de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos exporta mucho a México y nosotros exportamos mucho a Estados Unidos, o visto en el otro sentido, importamos mucho de Estados Unidos y ellos importan mucho de México”, enfatizó.

En el marco de la revisión del T-MEC, tratado que se tiene junto a Canadá, la Presidenta hizo hincapié en que esta dinámica positiva en lo comercial también prevalece por encima de la política proteccionista hacia las economías de cada país.

“Lo que muestra es que más allá de una política particular de mayor proteccionismo, es muy relevante para ambos países el mantener el acuerdo comercial”, dijo.

... Y el secretario Ebrard aconseja la prudencia

› Redacción

Ante la reacción del presidente estadounidense Donald Trump, de imponer nuevos aranceles luego que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara como inconstitucionales los impuestos de apoyados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, comentó que lo primordial es mantener prudencia.

“Yo primero lo que aconsejaría es prudencia. ¿Por qué? Porque acaba de haber una conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es actuar, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, con sangre fría”, dijo Ebrard Casaubón, al término de la primera sesión ordinaria del Comité Promotor de Inversiones, en Querétaro.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, en el Centro Nacional de Meteorología de Querétaro, ayer. ı Foto: Especial

Agregó que es importante revisar qué aranceles pretende colocar Donald Trump en sustitución a los que les quitó la Corte, además de las medidas que busca tomar, “para poder nosotros determinar de qué manera puede afectar a nuestro país”.

El secretario de Economía compartió que tiene planeada una visita a Estados Unidos la próxima semana, con la que podrá revisar con mayor exactitud si existen o no cambios arancelarios a mercancías nacionales, y añadió que defenderá los intereses de México.

“Ya estamos hablando la semana entrante, cuáles son las medidas específicas que pretenden tomar o que buscan tomar. Y, desde luego, yo estaré en Estados Unidos para defender nuestros intereses, que nosotros no estuvimos en los aranceles recíprocos, solamente toman ese antecedente”, dijo Marcelo Ebrard.

También, resaltó la importancia de comprobar a qué aranceles pretende aumentar el presidente Trump, puesto que en abril del año pasado fueron informados algunos “denominados recíprocos”.

“Y creo que ahí es donde está el impacto principal de esta medida de la Suprema Corte. Entonces, lo prudente es ver cuáles son las disposiciones que se van a tomar. Lo prudente es establecer contacto con nuestras contrapartes en Estados Unidos a la brevedad, cosa que haré nada más terminando este evento”, comentó.

El secretario de Economía tuvo visita a Querétaro, donde participó en la primera sección del Comité de Promoción Económica, además visitó los avances de la empresa QSM, de fabricación de semiconductores, y resaltó la importancia que el estado tenga sus propios diseños.

Repuntan mercados con resolución judicial en EU

Por Víctor Valencia

Luego del anuncio de la Suprema Corte de Estados Unidos que invalidaba gran parte de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, el peso mexicano mostró una apreciación de 0.81 por ciento frente al dólar, con lo que alcanzó un nivel de 17.1366 al final de la jornada, al mismo, tiempo la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) comenzó una escalada en su índice principal, para terminar al cierre de operaciones en 0.83 por ciento respecto al cierre de ayer.

La BMV cerró este jueves en 70,845.66 unidades en su índice S&P/BMV IPC, con una baja de 0.06 por ciento respecto al día anterior; para este viernes, y tras el anuncio de la Suprema Corte estadounidense sobre la anulación de la mayoría de aranceles impuestos por Trump, la Bolsa Mexicana ascendió en su indicador para alcanzar las 71,436.55 unidades, un repunte de 0.83 por ciento.

El Dato: Los impuestos eliminados por decisión de la Suprema Corte de EU corresponden al 25% general a México, 35% general a Canadá y 10% general a China.

Respecto al peso mexicano, este jueves 19 de febrero cotizó en cambio interbancario en 17.2768 unidades por dólar, para ubicarse en 17.1366 al cierre de operaciones de este viernes, apreciándose 0.81 por ciento.

La Bolsa Mexicana cerró ayer con repunte de 0.83%. ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, los principales indicadores de los mercados internacionales, mostraron también modificaciones relevantes; el FTSE 100 de Londres incrementó en 0.56 por ciento, el CAC de París incrementó en 1.4 por ciento; asimismo, el índice DAX, de la Bolsa de Fráncfort, tuvo un alza de 0.87 por ciento, mientras que el euro reflejaba alza de 0.1 por ciento frente al dólar estadounidense, y cotizaba a 1.18 por unidad.

En cuanto a Wall Street, hubo incremento de entre 0.3 y 0.1 por ciento en sus principales índices: el Nasdaq mostró un repunte de 0.9 por ciento, mientras que el S&P 500 ascendió un 0.6 por ciento; por su parte, el índice Dow Jones de Industriales reveló un alza de 0.47 por ciento.

50% arancel sobre importación al acero, aluminio y al cobre

COMCE ESTUDIA IMPACTO. Por su parte, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) informó que dará seguimiento al arancel global de 10 por ciento anunciado por el presidente Donald Trump, con particular enfoque sobre si México tendrá un gravamen cero para mercancías que cumplan con reglas de origen dentro del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El Comce dará seguimiento puntual a la instrumentación del arancel de 10 por ciento y, particularmente, a la definición de si México contará con un arancel cero para aquellos bienes que cumplan con las reglas de origen, en el marco del T-MEC”, compartió en un comunicado.

El Tip: México paga 25% de arancel en autos, excluyendo contenido hecho en EU, y en autopartes, exentos si cumple criterios del T-MEC.

Resaltó que el cumplir los compromisos dentro del T-MEC genera fortaleza en la competitividad regional y beneficia a América del Norte en su conjunto; además, abona a la reducción de incertidumbre ante las decisiones de inversión, así como da estabilidad en las cadenas de suministro.

El organismo continuará evaluando el alcance de las medidas de la Suprema Corte, así como de las declaraciones del presidente Trump, y “emitirá recomendaciones oportunas a la comunidad exportadora mexicana conforme se publiquen los lineamientos oficiales”.