ICE captura a Tareck El Aissami, exvicepresidente de Venezuela, acusado de narcotráfico

Tareck El Alssami, exvicepresidente de Venezuela, fue "capturado" por el ICE.

El Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que el exvicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, fue “capturado” y será procesado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El sitio web del ICE muestra una fecha de El Aissami Maddah con la leyenda “capturado” en una esquina, si bien no se han dado más detalles de cómo fue la detención de quien es reconocido como un cercano al presidente depuesto Nicolás Maduro y, como tal, colaborador de la supuesta red de narcotráfico del chavista.

Ficha del ICE sobre captura de Tareck El Aissami. ı Foto: Captura de pantalla

En la ficha donde anuncia la detención de Tareck El Aissami, el ICE describe que éste fue catalogado como “narcotraficante especialmente designado” en 2017 debido a su “papel significativo en el narcotráfico internacional”.

El ICE detalló que El Aissami Maddah controló el tráfico aéreo de drogas a través de los puertos de Venezuela, y supervisó el trasiego de narcóticos hacia México y Estados Unidos.

🚨🇻🇪🇺🇸 | #URGENTE El exvicepresidente y ministro del régimen chavista, Tarek El Aissami, aparece como capturado por Estados Unidos en la página oficial de ICE: Reportes indican que habría sido entregado a EEUU por Delcy Rodríguez. pic.twitter.com/Q0yDMvlAWp — La Derecha Diario (@laderechadiario) February 21, 2026

Él facilitó cargamentos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo control de aviones que salieron de una base aérea venezolana y rutas de drogas mediante los puertos en Venezuela Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos



En sus antiguas posiciones, él supervisó o fue dueño parcial de cargamentos de narcóticos de más de 1,000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluyendo aquellos con México y los Estados Unidos como destinos finales Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos



La detención de Tareck El Aissami ocurre el mismo día en que un reportaje del diario ABC de España informara que, según fuentes de la Casa Blanca, Estados Unidos está pidiendo al gobierno de Venezuela que le facilite la investigación de figuras cercanas a Nicolás Maduro, quien fue presidente del país sudamericano hasta su detención el 3 de enero, por presuntos nexos con el narcotráfico.

🇺🇸🇻🇪 | EE.UU le pidió a Delcy Rodríguez la cabeza de 9 jerarcas Chavistas, entre ellos, el hijo de Maduro, según ABC de España. pic.twitter.com/GScBBK839M — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 21, 2026

Entre los chavistas que Estados Unidos buscaría investigar, mencionados por el artículo de ABC, se encontraban Tareck El Aissami, junto con otras ocho personas. Entre ellas, también figura Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito”, hijo del depuesto presidente Nicolás Maduro Moros.

Por lo anterior, se ha especulado que Tareck El Aissami habría sido entregado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en favor de aliviar las tensiones con Estados Unidos.

Según el reportaje de ABC, Estados Unidos no pedirá a Delcy que le entregué a las dos más grandes figuras políticas del chavismo, es decir, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, en favor de no crear una crisis interna.

