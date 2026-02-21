EU pide a Delcy Rodríguez que permita investigar a hijo de Nicolás Maduro y otros 8 chavistas, según reportes

Estados Unidos pidió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, facilitar la investigación de Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito”, hijo del expresidente Nicolás Maduro, así como de otras ocho figuras del chavismo, según un reporte del diario español ABC.

En el artículo EE.UU. pide a Venezuela la cabeza del hijo de Maduro y de otros ocho jerarcas chavistas, el periodista David Alandete asegura que, según fuentes de la Casa Blanca a las que tuvo acceso, “Nicolasito” sería el siguiente en ser investigado por Estados Unidos.

🇺🇸🇻🇪 | EE.UU le pidió a Delcy Rodríguez la cabeza de 9 jerarcas Chavistas, entre ellos, el hijo de Maduro, según ABC de España. pic.twitter.com/GScBBK839M — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 21, 2026

De acuerdo con el artículo, Estados Unidos considera a Maduro Guerra una persona con amplio conocimiento del entramado de corrupción y tráfico de drogas que supuestamente habría dirigido su padre, Nicolás Maduro Moros.

Para Washington, [Nicolás Maduro Guerra] es una pieza familiar y patrimonial, con potencial valor probatorio si se obtiene acceso a comunicaciones, patrimonio y redes. [Está] incluido en el gran expediente penal estadounidense que acusa al núcleo del poder de conspiraciones vinculadas a narcóticos y armas, y también objeto de sanciones. David Alderete, en el artículo de ABC España



Nicolás Maduro Guerra; al fondo, una foto de su padre, Nicolás Maduro Moros. ı Foto: Reuters

Así, lo que Estados Unidos estaría pidiendo a Delcy Rodríguez no sería la extradición de “Nicolasito” ni de los otros ocho presuntos involucrados, sino el acceso a documentación que permita indagar en su presunto conocimiento de las redes criminales presuntamente operadas desde el chavismo.

La petición no se limita a permitir interrogatorios. Incluye acceso a documentación, trazabilidad financiera y, cuando sea posible, fórmulas de entrega o traslado David Alderete, en el artículo de ABC España



Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. ı Foto: Reuters

Además de “Nicolasito”, las otras ocho personas cuya investigación estaría pidiendo facilitar el gobierno estadounidense son Alex Saab, Raul Gorrín, Walter Jacob Gavidia, Tareck El Aissami, Samark López y Pedro Luis Martín-Olivares.

No obstante, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, piezas clave del chavismo y aliados del expresidente Nicolás Maduro, estarían fuera de la lista debido a “un cálculo operativo” de EU. Así, según el artículo, pedir a Delcy la entrega de dos de las figuras políticas más fuertes de Venezuela podría desencadenar una crisis interna.

Manifestantes sostienen un retrato del expresidente venezolano Nicolás Maduro. ı Foto: Reuters

Recordar que Nicolás Maduro Moros, quien era presidente de Venezuela hasta su captura por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, enfrenta un juicio en Nueva York por presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico, en el marco de una supuesta organización criminal conocida como Cártel de los Soles.

La próxima audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York será el 26 de marzo.

