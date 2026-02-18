Maduro es acusado de proporcionar pasaportes para diversos grupos del narco y otros cargos

Nicolás Maduro fue acusado de diversos cargos en Estados Unidos, pues presuntamente el presidente de Venezuela abusó del poder que tenía en el gobierno para colaborar con grupos denominados narcoterroristas.

El Gran Jurado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro por varios cargos, incluyendo comercializar pasaportes para el narcotráfico.

En el texto del Departamento de Justicia de Estados Unidos se señala que Maduro facilitó el tráfico de drogas, lavado de dinero y la protección de distintas organizaciones delictivas durante su mandato.

Nicolás Maduro ı Foto: Especial

¿De qué se acusa a Nicolás Maduro en Estados Unidos?

La acusación sustitutiva sellada apunta que Nicolás Maduro es acusado por estar frente a la corrupción, y que utilizó la autoridad que obtuvo “ilegalmente” para poder corromper las instituciones de Venezuela y así “transportar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.”

En el mismo sentido, apunta que estas actividades ilícitas fueron presuntamente cometidas por Nicolás Maduro durante sus otros cargos políticos, incluyendo el ser miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela y Ministro de Relaciones Exteriores.

Se puntualiza que cuando ocupó el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela otorgó pasaportes diplomáticos a los narcotraficantes “y facilitó la cobertura diplomática de los aviones utilizados por los blanqueadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela.”

Acusan a Maduro de comercializar pasaportes para el narco ı Foto: Captura de pantalla

Asimismo, se sostiene que durante su cargo como presidente permitió que la corrupción y el narcotráfico continuaran para que tanto él como sus familiares, y los miembros de “su régimen gobernante” obtengan beneficios.

En el documento se señala que Nicolás Maduro ha apoyado a diversas organizaciones clasificadas como narcoterroristas y terroristas por el gobierno estadounidense, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

También se le acusa por conspirar para la fabricación y distribución de sustancias ilícitas, y su presunta implicación y alianza con grupos delictivos como el “Cártel de los Soles”, “Los Zetas”, “El Cártel de Sinaloa”, y “Tren de Araga (TdA)”.

Se precisa que Venezuela cuenta con una ubicación geográfica que resulta privilegiada para los narcotraficantes, pues cuenta con un acceso a varios puertos importantes y a Colombia, por lo que consideran que aproximadamente desde 1999 “Venezuela se convirtió en un refugio seguro para los narcotraficantes.”

Esta acusación fue firmada por el Fiscal de los Estados Unidos, Jay Clayton, y en esta se describe la presunta relación que tiene Nicolás Maduro con los grupos clasificados como terroristas y narcoterroristas que han comprometido la seguridad estadounidense.

El presidente venezolano capturado, Nicolás Maduro, bajando del helicóptero para asistir a su audiencia. ı Foto: Reuters

