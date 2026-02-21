Trump considera ataque limitado en contra de Irán

Fuerzas iraníes y rusas realizan un ejercicio militar conjunto en el océano Índico, el pasado 17 de febrero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este viernes que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán para limitar su programa nuclear.

“Supongo que puedo decir que lo estoy considerando”, respondió a preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre un posible ataque en menor escala en territorio iraní, cerca del que EU ha ordenado un gran despliegue militar. Horas después dijo a los periodistas que “más vale que (Irán) negocie un acuerdo justo”.

El Tip: Legisladores demócratas han objetado las declaraciones de Trump, señalando que el presidente debe tener la aprobación del Congreso antes de cualquier ataque.

Las declaraciones llegan después de que este jueves, durante la primera reunión de la Junta de Paz en Washington, marcara un plazo de 10 días para decidir si interviene militarmente en Irán o no.

Tanto la cadena CNN como el diario The New York Times han publicado esta semana que el ejército de Estados Unidos está preparado para atacar Irán de manera inminente, a la espera de la autorización presidencial definitiva.

De hecho, el despliegue militar estadounidense en torno a Irán ha aumentado en las últimas semanas. El portaaviones U.S.S. Gerald R. Ford, que formó parte de la flota del Caribe durante la operación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, atravesó el estrecho de Gibraltar para unirse al U.S.S. Abraham Lincoln, ya estacionado en aguas de Oriente Medio.

Tras las declaraciones de Trump a la prensa, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió al presidente estadounidense de que Irán “corresponderá” de la misma forma a EU si usa “el lenguaje de la fuerza”.

“Si hablas con el pueblo iraní con el lenguaje del respeto, respondemos con el mismo lenguaje. Pero si nos hablan con el lenguaje de la fuerza, corresponderíamos con el mismo lenguaje. Creo que los iraníes han demostrado ser un pueblo muy orgulloso. Sólo respondemos al lenguaje del respeto y esta es la forma en que pueden hablarnos, y verían el resultado”, explicó el diplomático iraní en una entrevista en el programa Morning Joe.