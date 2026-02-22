Subsecretario de Estado de EU felicita a México tras abatimiento de ‘El Mencho’

‘Los buenos somos más que los malos’

El subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, celebró el abatimiento del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación y llamó a México a mantener la calma ante la ola de violencia desatada tras el operativo.

A través de redes sociales, Christopher Landau, exembajador estadounidense en México, calificó la operación como un hito histórico en la lucha contra el narcotráfico.

“Las fuerzas de seguridad mexicanas han matado a ‘El Mencho’, uno de los narcotraficantes más sanguinarios y despiadados. Este es un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”, declaró.

PS, I’m watching the scenes of violence from Mexico with great sadness and concern. It’s not surprising that the bad guys are responding with terror. But we must never lose our nerve. ¡Ánimo México! — Christopher Landau (@DeputySecState) February 22, 2026

El funcionario estadounidense extendió sus felicitaciones a los cuerpos de seguridad del país: “Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”, y resumió el operativo con una frase contundente: “Los buenos somos más que los malos”.

Sin embargo, Landau también reconoció la escalada de violencia que se registró inmediatamente después del abatimiento del capo.

“Estoy viendo las escenas de violencia de México con mucha tristeza y preocupación. No sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos perder los nervios”, señaló el subsecretario, quien cerró su mensaje con un: “¡Ánimo, México!”.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa (Defensa) informó que Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue herido durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, y más tarde murió al ser trasladado a la Ciudad de México.

Además, se informó que, resultado de este operativo, fueron abatidos otros seis integrantes del CJNG, mientras que otros dos fueron detenidos. Además, tres elementos del cuerpo de seguridad federal resultaron heridos.

Bloqueos iniciaron en Jalisco y se extendieron a otros estados vecinos. ı Foto: Redes sociales

