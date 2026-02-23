Estados Unidos bajo una gran tormenta invernal

Más de 40 millones de personas están bajo alerta de ventisca en la Costa Este de Estados Unidos ante la llegada de una potente tormenta invernal que impacta entre el domingo y el lunes. Para amplias zonas del noreste, es el fenómeno más intenso en casi una década.

Las alertas de ventisca abarcan la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey y comunidades costeras desde el Atlántico Medio hasta el sur de Nueva Inglaterra. Otras 19 millones de personas están bajo advertencia de tormenta invernal desde los Apalaches centrales hasta Maine.

En Nueva York, se prevén acumulaciones de entre 30 y 45 centímetros de nieve, con posibilidad de mayores registros en algunos sectores. Es la primera vez en nueve años que se emite una alerta de ventisca para la ciudad. El alcalde Zohran Mamdani declaró el estado de emergencia, canceló clases este lunes y prohibió viajes no esenciales desde las 21:00 de ayer hasta el mediodía de hoy.

Miles de vuelos fueron cancelados o retrasados, en Nueva York, Boston y Filadelfia. Las autoridades advirtieron que viajar podría volverse peligroso.