Comunidad del Caribe pide acción por Cuba

La gente espera en una parada de autobús en La Habana, el 5 de febrero.

Los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) llamaron a “tomar acción colectiva” para apoyar a Cuba ante la crisis agravada por el asedio petrolero de Estados Unidos. El pronunciamiento marcó la apertura de la quincuagésima conferencia anual del bloque en San Cristóbal y Nieves, que se celebra del 24 al 27 de febrero y a la que asistirá el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, advirtió que una crisis prolongada en la isla impactará la migración, la seguridad y la estabilidad económica regional. Subrayó que Jamaica respalda la democracia y el mercado abierto, y apoyó un diálogo constructivo entre La Habana y Washington con fines de desescalada y estabilidad.

El presidente del bloque, Terrance Drew, instó a diseñar mecanismos para ayudar al pueblo cubano y convertir a Caricom en foro de conversación. También hubo llamados a reforzar la acción regional frente a la crisis en Haití.

A su vez, el Departamento de Guerra de Estados Unidos informó la interceptación en el océano Índico del petrolero Bertha, acusado de violar la “cuarentena” marítima impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre envíos vinculados con Venezuela y Cuba.