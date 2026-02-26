¿Qué le pasó a Horacio Cartes, ex presidente de Paraguay, por qué está hospitalizado?

El expresidente de Paraguay, Horacio Cartes fue hospitalizado en terapia intensiva luego de sufrir una afectación en su salud, al momento se reporta que se encuentra estable y está bajo monitoreo.

Este 26 de febrero Horacio Cartes fue internado en el área de terapia intensiva del Sanatorio Migone ubicado en Asunción, esto luego de que el expresidente de Paraguay sufriera al menos dos episodios de convulsiones.

De acuerdo con la información de medios locales, las convulsiones que sufrió el político de 69 años de edad están relacionadas con una crisis hipertensiva que padece el exmandatario.

Horacio Cartes, expresidente de Paraguay ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, señalaron que el titular de la Asociación nacional Republicana (ARN) se encuentra sedado e intubado, y se le están suministrando medicamentos para que no sufra episodios de convulsiones de nueva cuenta.

En el mismo sentido, durante una conferencia de prensa el jefe del equipo médico, Eugenio Báez, señaló que entre las posibles causas se encuentra una “crisis hipertensiva con una encefalopatía causante de convulsión”, pero hasta el momento no cuentan con un diagnóstico definitivo.

Pese a que continúan realizando estudios y laboratorios, para determinar la causa de las convulsiones, Baez señaló que no se trata de isquemia o hemorragia, por lo que se descarta un cuadro de accidente cerebro vascular (ACV).

Eugenio Báez apuntó que le realizarán una punción lumbar al expresidente de Paraguay durante las próximas horas “para poder determinar con exactitud el origen de las convulsiones, mientras que sus signos vitales se mantienen dentro de los parámetros estables.”

Horacio Cartes ı Foto: Redes Sociales

Publicaciones en redes sociales sobre el estado de salud del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes

Por medio de redes sociales, el Ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero, informó que se instalará un servicio de seguridad durantes las 24 horas en el Sanatorio Migone, esto con la finalidad de resguardar la seguridad de Horacio Cartes.

Publicación del Ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero ı Foto: Captura de pantalla

Por su parte el presidente de Paraguay, Santiago Peña informó que su acompañamiento y oraciones; y las del Partido Colorado, están con el expresidente, “Estamos atentos y unidos en la fe por tu salud y tu plena recuperación. Confiamos en tu fortaleza” escribió en redes sociales.

Publicación del presidente de Paraguay, Santiago Peña ı Foto: Captura de pantalla

La hija de Horacio Cartes, María Sol Cartes compartió por redes sociales un breve mensaje en el que agradeció los mensajes de cariño y apoyo que han recibido, y pidió que no se compartan ni difuntan “mentiras”.

“Mi papá está pasando por un momento delicado de salud. Hoy su estado es estable y se encuentra bajo observación médica. Agradezco profundamente todos los mensajes de cariño y apoyo que estamos recibiendo.” se lee en la publicación de la hija del expresidente.

Publicación de la hija de Horacio Cartes ı Foto: Redes Sociales

