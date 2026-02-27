Descarrila tranvía en pleno centro de Milán: Deja al menos dos muertos y decenas de heridos

Un grave accidente de transporte público se ha registrado este viernes por la tarde en el corazón de Milán, cuando un tranvía de pasajeros se descarriló y terminó chocando contra una estructura, dejando un saldo de dos personas fallecidas y alrededor de 38 a 40 heridos, según cifras oficiales y reportes de emergencia.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas locales en Viale Vittorio Veneto, una de las avenidas más transitadas de la ciudad, cuando el tranvía de la línea 9, que cubre una ruta importante entre zonas céntricas, se salió de las vías y embistió contra un muro y parte de un edificio cercano.

Las autoridades confirmaron que dos personas murieron, uno de ellos pasajero del tranvía y un peatón que se encontraba en la zona al momento del accidente.

Además, aproximadamente 40 personas resultaron heridas, con varios trasladados a hospitales de la ciudad con lesiones de diversa gravedad —incluidos algunos casos graves— aunque sin que se haya reportado un balance definitivo de estado de salud.

🚨 ÚLTIMA HORA | Accidente en Milán, Italia 🇮🇹: tranvía descarrila y se estrella contra un edificio en el centro. Reportan 2 fallecidos y alrededor de 40 heridos.pic.twitter.com/MQ339PHDKc — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) February 27, 2026

Equipos de emergencia, incluidos bomberos, policías y personal sanitario, respondieron de inmediato, estableciendo un perímetro de seguridad y desplegando ambulancias para la atención de los afectados. Los servicios sanitarios improvisaron puntos de triage en las inmediaciones para clasificar y tratar a los heridos.

Testigos y reconstrucciones preliminares indican que el tranvía, que circulaba por una vía principal, invadió el carril contrario antes de impactar contra estructuras y atropellar a varios peatones en su trayecto.

Algunos testimonios señalaron que el vehículo circulaba a alta velocidad y viró de manera inesperada en un punto de cambio de vía, aunque las causas exactas aún están bajo investigación.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, se presentó en el lugar de los hechos y confirmó el número de víctimas, señalando que se abrirá una investigación para establecer las causas precisas del accidente. La fiscalía local ha iniciado diligencias por posibles cargos relacionados con homicidio y lesiones involuntarias, como parte del procedimiento estándar ante eventos con víctimas fatales.

At least two people were killed and around 40 others were injured when a tram derailed in central Milan. According to the mayor of Milan, Giuseppe Sala, the possibility that the tram driver suffered a sudden illness could not be ruled out https://t.co/XItCNjrokt pic.twitter.com/ZKpAAMKOXu — Reuters (@Reuters) February 27, 2026

