Trump asegura que México aceptó nombre de ‘Golfo de América’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México admitió que el Golfo de México se llame Golfo de América.

La afirmación fue realizada durante un mitin que encabezó desde la ciudad de Corpus Christi, en Texas, en donde argumentó que el cambio de nombre se debe a que su país posee 92 por ciento de la línea costera.

“Dije, deberíamos cambiar el nombre, tenemos 92 por ciento de la costa, pero ellos llegaron primero. Llevan aquí cien años más, el Golfo de México cien años más. Y ahora es el Golfo de América, porque tenemos el 92 por ciento”, declaró.

Donald Trump y su posverdad siendo #DonaldTrump



Ahora asegura que México aceptó llamar al golfo de México, "Golfo de América" pic.twitter.com/q0opWJrQql — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) February 27, 2026

El republicano mencionó que aunque México no recibió con encanto la modificación, terminó por aceptarlo.

“No diría que México está encantado, pero lo aceptaron sin problemas”, dijo.

Desde el año pasado, este asunto fue tema de discusión entre ambos países, donde incluso la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de rechazar tal cambio, y expuso la presentación de una demanda contra Google, por acceder a cambiar en su plataforma de Maps el nombre de dicho territorio marítimo.

