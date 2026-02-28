¿Quiénes son los aliados de EU en el Medio Oriente?

Estos son los aliados que respaldan a EU

En Medio Oriente, la red de alianzas de Estados Unidos se sostiene sobre acuerdos militares, cooperación en inteligencia, seguridad energética y contención de actores regionales como Irán.

Aunque el grado de cercanía varía entre países, Washington mantiene vínculos estratégicos con varias naciones clave del Golfo y el Levante.

¿Quienes son los aliados de EU?

El socio más estrecho de EU en la región es Israel. La relación bilateral incluye asistencia militar anual, cooperación tecnológica en defensa y coordinación frente a amenazas como Irán, Hezbolá y Hamás. La alianza ha sido una constante en la política exterior estadounidense durante décadas.

Delegaciones de Irán y Estados Unidos sostuvieron en Omán su primer acercamiento indirecto sobre el programa nuclear iraní. ı Foto: La Razón (con stock)

En el Golfo Pérsico, Arabia Saudita figura como un aliado estratégico histórico. La cooperación se centra en seguridad, venta de armamento y estabilidad del mercado petrolero global. Aunque la relación ha enfrentado tensiones por temas de derechos humanos y producción energética, ambos gobiernos mantienen coordinación en asuntos regionales.

Otro socio clave es Emiratos Árabes Unidos, que alberga fuerzas estadounidenses y participa en iniciativas diplomáticas como los Acuerdos de Abraham.

En la misma subregión, Catar desempeña un papel central al alojar la base aérea Al Udeid, una de las mayores instalaciones militares de EU en Medio Oriente, además de fungir como mediador en distintos conflictos.

En el eje del Levante, Jordania es considerado un socio estable en seguridad y receptor de asistencia militar. Por su parte, Egipto mantiene cooperación estratégica con Washington desde la firma de los Acuerdos de Camp David, con un rol relevante en la estabilidad de Gaza y el control del Canal de Suez.

También destaca Baréin, sede de la Quinta Flota de la Marina estadounidense, clave para la vigilancia del Golfo. En tanto, Turquía —miembro de la OTAN— conserva una relación compleja con Washington, marcada por cooperación militar pero también por desacuerdos en torno a Siria y Rusia.

En conjunto, las alianzas de EU en Medio Oriente responden a tres objetivos estratégicos: garantizar la seguridad de Israel, asegurar el flujo energético global y contener la influencia iraní.

Aunque no todos los vínculos son homogéneos ni exentos de fricciones, la presencia militar y diplomática estadounidense continúa siendo un factor determinante en el equilibrio geopolítico regional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL