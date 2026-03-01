¿Qué es ayatolá o ayatollah en Irán? Esto sabemos

El líder de Irán, el ayatolá Alí Jameneí falleció a los 86 años de edad durante los recientes ataques de Israel y Estados Unidos, confirmaron los medios locales y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por medio de la red social Truth el presidente estadounidense informó que el líder Iraní falleció, “Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto” se lee en la publicación.

Asimismo, compartió que el ayatolá no pudo evadir los sistemas de inteligencia y rastreo que utilizó Estados Unidos durante un trabajo en conjunto con Israel, “no hubo nada que él o los otros líderes que fueron asesinados junto con él pudieran hacer” se lee en la publicación.

En Junio del 2025 Donald Trump había compartido por medio de la misma red social que tenían el control total sobre los cielos iraníes, y que conocían en lugar exacto en el que el llamado “líder supremo” se encontraba, pero que aún no lo matarían.

Además del ayatolá Alí Jameneí, también fallecieron una hija, un nieto, una nuera y un yerno del líder supremo durante el ataque ocurrido el sábado en Teherán, de acuerdo con la información de la agencia Fars.

Recientemente el ayatolá Alí Jameneí habría dicho durante una conferencia que “El imperio estadounidense en vías de extinción; ¡realmente camino a la extinción”, pues tienen problemas políticos, económicos y sociales.

Asimismo, apuntó que muchos estadounidenses no aceptaban al presidente actual, y que el problema de Irán con Estados Unidos era que “ellos quieren devorar a Iran y la nación Iraní es un obstáculo.”

“Ellos desean imponer su dominio sobre la iraní, y estas declaraciones que hace el presidente estadounidense , unas veces amenzando, otras dicienedo que debe hacerte tal cosa, el significado de eso es que ellos buscan dominar a Irán.” dijo el ayatolá Alí Jameneí, quien aseguró que no pactarían con los gobernantes estadounidenses.

Nuestro problema con EEUU es que ellos quieren devorar a Irán, y la República Islámica es un obstáculo.

Debido a la reciente muerte del ayatolá Alí Jameneí durante los ataques de Teherán; quien permaneció en el poder por casi 37 años, en Irán se tendrá un periodo de 40 días de luto.

¿Qué es ayatolá en Irán?

Ayatolá o ayatollah es el término que se utiliza para nombrar a alguien que tiene un alto rango en el clero chií duodecimano, y este título se le otorga a aquellos que son expertos en estudios islámicos.

Luego de la revolución de Iran de 1979, el título comenzó a utilizaste para cualquier mujtahid estalecido, y en 2015 se comenzó a nombrar ayatollah a cualquier estudiante que aprobara el examen final de mujtahid, considerados eruditos islámicos.

Los ayatolá son personas con la máxima autoridad y conocimiento para poder interpretar las leyes islámicas utilizando su razonamiento independiente, que está basado en el Corán y la Sunnah.

Ayatolá o ayatollah significa “Señal de Dios”, “Señal Divina” o “Reflejo de Dios”, y Alí Jameneí recibió este título tras ser elegido como líder supremo de Irán en 1989, pese a que este no cumplía con los criterios que se emplean para recibir el título.

