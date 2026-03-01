Miles de manifestantes lloran la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, en las calles de Irán

Una de las manifestaciones de este domingo en Irán por la muerte de Jamenei.

Miles de manifestantes tomaron las calles de Teherán y otras ciudades de Irán para lamentar la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, quien perdió la vida el sábado tras un ataque ejecutado por Estados Unidos e Israel.

Este domingo, un día después de la muerte de Jamenei, confirmada por medios estatales iraníes, miles de manifestantes tomaron la plaza de la Revolución en Teherán, capital de Irán, así como calles y espacios públicos de otras 14 ciudades en el país.

El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, fue asesinado el sábado en un ataque ejecutado por EU e Israel. Foto›AP

En fotografías compartidas por agencias internacionales, se aprecian grandes multitudes concentradas en las calles iraníes, donde grupos de personas cargan retratos del quien fuera el líder supremo y la máxima autoridad del país.

Además de Teherán, miles de manifestantes se concentraron en Isfahán, Shiraz, Yasuj, Hamedán, Ahvaz, Birjand, Yazd, Yoibar, Sahné, Karaj, Sumehsara, Shahrekord, Tabriz y Lorestán.

Lo anterior ocurre mientras, según reportes de agencias, continúan los bombardeos sobre algunos puntos del país, así como en ciudades de Medio Oriente que albergan bases militares estadounidenses.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien se adjudicó parte de la autoría de los ataques que mataron a Jamenei y otros altos mandos iraníes, advirtió que continuará la campaña en Irán hasta que el pueblo de este país pueda “liberarse de la tiranía”.

🚨 El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que en los próximos días atacarán “miles de objetivos” del régimen iraní. Aseguró que buscan que el pueblo iraní “se libere de la tiranía” y llamó a la ciudadanía a salir a las calles.

pic.twitter.com/Cid1MqMIp8 — Azucena Uresti (@azucenau) March 1, 2026

Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado anunció la muerte de Jamenei tras horas de incertidumbre, aseguró que los bombardeos sobre Irán podrán continuar “toda la semana o el tiempo que sea necesario”.

Las autoridades iraníes decretaron 40 días de luto por la muerte de Alí Jamenei, a la vez que el poder fue otorgado a una junta temporal conformada por el presidente, Masud Pezeshkian; al jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei y un jurista del Consejo de Guardianes.

El objetivo es que se escoja a un sucesor del ayatolá Alí Jamenei, quien gobernó el país durante 37 años y fue el segundo en ocupar este cargo en la historia de Irán, después de la revolución de 1979.

Alí Jamenei murió después de una serie de ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra bases nucleares y balísticas de Irán, con el objetivo de disuadir al país persa de fortalecer su programa nuclear, tema que se encontraba bajo negociación entre ambas partes.

A causa de estos ataques, perdió la vida el líder supremo, así como otros altos mandos de Irán.

