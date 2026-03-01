Operación en Irán dejó 3 militares estadounidenses muertos y 5 heridos graves, informa Ejército

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos informó que tres elementos suyos fallecieron y otros cinco resultaron con heridas graves tras la operación que ejecutó en Irán el sábado, la cual, a su vez, derivó en la muerte del líder supremo Alí Jamenei y otros altos mandos del país persa.
A través de una publicación en redes sociales, el Mando Central informó los decesos de su Ejército, y aclaró que este domingo seguirán los ataques en Irán.
El informe de las bajas estadounidenses ocurre un día después de que la Guardia Revolucionaria iraní asegurara que alrededor de 200 militares estadounidenses habían muerto como consecuencia de las represalias que el país persa envió contra bases militares de Washington en la región de Medio Oriente.
Irán asegura que atacó al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln; EU lo desmiente
No obstante, Estados Unidos enfatizó que solo fueron tres los militares fallecidos al corte de la publicación del informe.
A las 9:30 a. m. ET del 1 de marzo, tres miembros del ejército estadounidense han fallecido en combate y cinco han resultado gravemente heridos en el marco de la Operación Epic FuryMando Central del Ejército de Estados Unidos
No obstante, el Mando Central reconoció que “varios más” militares sufrieron heridas leves, entre ellas heridas por metralla y conmociones cerebrales. Estos militares se están alistando para volver al campo toda vez que, aseguró, continuarán los ataques en Irán.
Varios más han sufrido heridas leves por metralla y conmociones cerebrales, y están en proceso de reincorporarse al servicio. Las principales operaciones de combate continúan y nuestra respuesta sigue en marchaMando Central del Ejército de Estados Unidos
El Mando Central de Estados Unidos aseguró que no dará información de la identidad de los militares fallecidos por discreción, debido a que “la situación es inestable”. Sin embargo, enfatizó que informará a las familias.
La situación es inestable, por lo que, por respeto a las familias, no daremos más información, incluida la identidad de nuestros guerreros caídos, hasta 24 horas después de que se haya notificado a los familiares más cercanosMando Central del Ejército de Estados Unidos
