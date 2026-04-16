Donald Trump anuncia alto al fuego entre Líbano e Israel

En medio de las tensiones entre el Líbano e Israel, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció finalmente el alto al fuego entre ambos países, que durante la jornada intercambiaron ataques cruzados.

De acuerdo a Donald Trump, la tregua comenzará a regir a partir de este mismo jueves.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este)”, informó Donald Trump desde su red social Truth.

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“El martes, ambos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington, D. C., con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio. He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano en pro de una paz duradera”, agregó Donald Trump.

Mensaje de Donald Trump. ı Foto: Captura de pantalla.

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FGR