Arde Medio Oriente: Irán contraataca en 9 países; EU anticipa acción de 4 semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó ayer en aproximadamente cuatro semanas la duración estimada de la ofensiva militar contra Irán, en lo que representa la definición más concreta hasta ahora sobre el horizonte temporal del conflicto. En declaraciones al Daily Mail, el magnate sostuvo que ese cálculo formó parte de la planeación inicial. “Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas”, afirmó. “Calculamos que serán unas cuatro semanas o algo así”.

El Dato: EL PENTÁGONO realizará una conferencia de prensa sobre la operación de Estados Unidos en Irán este lunes, de acuerdo con el Departamento de Defensa.

La afirmación no sólo establece un plazo, sino que introduce una narrativa de control sobre el desarrollo de la campaña. El republicano aseguró que la operación avanza “adelantada a lo previsto”, pese a la magnitud territorial iraní. “Por fuerte que sea, es un país grande, tomará cuatro semanas —o menos—”, añadió, al subrayar que la dimensión geográfica del país incide en la logística militar. Asimismo, calificó la operación en Irán como “una de las ofensivas militares más complejas y abrumadoras que el mundo haya visto jamás”. “Las operaciones de combate continúan con toda su fuerza y continuarán hasta que se logren todos nuestros objetivos”, declaró. Sin embargo, no especificó cuáles serían exactamente.

Según el propio Trump, hasta el segundo día de operaciones han muerto 48 líderes iraníes, incluidos mandos políticos y militares de alto nivel. Entre ellos figura el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, cuya muerte marca un punto de quiebre en la jerarquía de poder iraní.

Pese a la intensidad de la ofensiva, Trump afirmó que líderes iraníes manifestaron interés en negociar. En entrevista con The Atlantic declaró: “Quieren hablar, y yo he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos. Les dije que lo hubieran hecho la semana pasada no ésta”. No precisó fechas ni condiciones para un eventual diálogo y reconoció que algunos interlocutores anteriores ya no están con vida tras los ataques iniciales.

Más tarde, el republicano afirmó durante una entrevista con The New York Times que una transición como la de Venezuela, después de que las fuerzas estadounidenses arrestaran a Nicolás Maduro en Caracas, es el “escenario perfecto” para Irán.

“Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto”, aseguró Trump.

DESTRUYEN BUQUES. Por su parte, el Pentágono informó que tres militares estadounidenses murieron y cinco resultaron gravemente heridos en los primeros compases de la operación. Donald Trump confirmó las bajas en entrevista con NBC News y anticipó que podrían registrarse más conforme avance la ofensiva. “Tenemos tres, pero prevemos bajas. Pero al final, será un gran golpe para el mundo”, declaró.

En el plano naval, el magnate afirmó que fuerzas estadounidenses comenzaron a hundir la Armada iraní y que nueve buques de guerra ya fueron destruidos. A través de Truth Social escribió: “Vamos por el resto. ¡Pronto también estarán en el fondo del mar!”. Añadió que el cuartel general de la Marina iraní fue atacado como parte de la estrategia para reducir su capacidad operativa marítima.

En tanto, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber alcanzado al portaaviones USS Abraham Lincoln. El Comando Central del Ejército de Estados Unidos desmintió esa versión y negó daños en la embarcación. La contradicción refleja la disputa informativa paralela al enfrentamiento militar.

Donald Trump defendió la ofensiva al sostener que durante décadas “estos malvados extremistas” han atacado a Estados Unidos e Israel. Reiteró que la meta es cumplir todos los blancos definidos por el Pentágono y neutralizar amenazas que considera persistentes.

estrategia compartida. A su vez, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en un videomensaje que la ofensiva israelí en Irán aumentará de forma significativa “durante los próximos días”. “Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con creciente fuerza, y esto sólo aumentará aún más durante los próximos días”, afirmó Netanyahu desde la azotea de la Kiriá.

El primer ministro dijo haber llevado a cabo una reunión en el complejo con el ministro israelí de Defensa, Israel Katz; el Jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir; y el jefe del Mosad, Roman Gofman; a quienes afirmó haber dado instrucciones para la continuación de la campaña.

Asimismo, el Ejército israelí dijo que su fuerza aérea acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra desatada contra Irán con intermediación estadounidense. “Alí Jamenei fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, guiada por inteligencia precisa del IDF, mientras se encontraba en su complejo de mando central en el corazón de Teherán, junto con otros altos oficiales”, detalló el Ejército en un comunicado.

Irán reorganiza el poder. En tanto, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo el domingo que el asesinato del líder supremo iraní, es una “declaración abierta de guerra contra los musulmanes” que legitima a Teherán a vengarse de Israel y Estados Unidos.

“El asesinato del más alto cargo político de la República Islámica de Irán y destacado líder y autoridad religiosa del mundo chií, por parte del eje maldito estadounidense-sionista, se considera una declaración abierta de guerra contra los musulmanes, especialmente los chiíes en todos los rincones del mundo”, dijo en un comunicado.

Tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, Irán anunció la conformación de un triunvirato encargado de conducir la transición política. La reorganización busca garantizar continuidad institucional en medio de la escalada militar.

EU, Bahréin, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los EAU emitieron una declaración en la que condenan ataques con misiles y drones de Irán contra países vecinos.

Escala conflicto en Medio Oriente

ESTADOS UNIDOS, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos condenaron en una declaración conjunta los “ataques indiscriminados e imprudentes con misiles y drones” lanzados por Irán en Oriente Medio. Señalaron que han impactado territorio soberano, puesto en riesgo a civiles y dañado infraestructura, y advirtieron que representan una peligrosa escalada.

Asimismo, la Fuerza Aérea de Israel aseguró que “vuela casi libremente” sobre Teherán y que ha atacado lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y centros de mando iraníes. Chipre confirma que un ataque con drones tuvo como objetivo una base británica en la isla y causó daños. Mientras que la televisión estatal iraní reportó ataques contra su sede.

Irán respondió con bombardeos que dejaron al menos 10 muertos en Israel, cuatro en Irak, tres en EAU y una víctima en Kuwait. Mientras Baréin informó que una persona murió por metralla de un misil interceptado. En tanto, Israel ordenó evacuar zonas del sur del Líbano.

Condena global por muerte de Jamenei

› Redacción

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, condenó ayer la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada por fuerzas israelíes y estadounidenses, y la calificó de asesinato cometido con una “cínica violación” de la moral humana y el derecho internacional.

Por su parte, El papa León XIV urgió a “detener la espiral de violencia” en Oriente Medio antes de que se convierta en una “vorágine irreparable” y apeló a la responsabilidad moral de las potencias implicadas, tras el Angelus.

20 personas murieron en ataque a plaza Niloofar de Teherán

180 niñas murieron tras los ataques a una escuela en Minab

En tanto, desde Cuba, Miguel Díaz-Canel calificó el hecho como un acto atroz y una violación del derecho internacional. Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, admitió la ambigüedad jurídica del ataque y señaló el deterioro del respeto al derecho internacional.

Manifestantes lamentan la muerte del líder supremo iraní, ayer. ı Foto: AP

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó que aceptó la solicitud de EU para usar bases militares con fines defensivos “para evitar que Irán dispare misiles en toda la región, mate a civiles inocentes”. En tanto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresó sus condolencias y reiteró el compromiso de Ankara con el retorno a la diplomacia.

Mientras que Francia, Alemania y el Reino Unido dijeron que están dispuestos a defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo si es necesario tomando “acciones defensivas” contra Irán.

Violencia y festejos tras la muerte del ayatolá

› Redacción

Las manifestaciones contra la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán derivaron en violencia el domingo en Pakistán e Irak, mientras en otras ciudades del mundo exiliados iraníes celebraron la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

En Pakistán, al menos 23 personas murieron en enfrentamientos. Diez fallecieron en el puerto de Karachi, donde guardias del consulado estadounidense dispararon cuando manifestantes irrumpieron en el muro exterior. En Skardu, 11 murieron tras incendiarse una oficina de la ONU, y en Islamabad se reportaron dos decesos. En Bagdad, fuerzas de seguridad dispersaron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras a cientos de proiraníes concentrados frente al complejo diplomático de la Zona Verde, donde se ubica la embajada de Estados Unidos.

Gente celebra los ataques de EU e Israel contra Irán, en Nueva York, ayer. ı Foto: Reuters

En contraste, miles celebraron en París, ondeando banderas de la monarquía prerrevolucionaria iraní, con rosas rojas y champán. También hubo concentraciones en Los Ángeles, la mayor comunidad iraní fuera de Irán, donde la protesta fue mayoritariamente pacífica. Mientras que en Nueva York, cientos marcharon desde la plaza Dag Hammarskjöld hasta el Times Square con banderas iraníes y estadounidenses y consignas de “Irán libre”.

De igual forma, dentro de Irán, miles de simpatizantes del gobierno se congregaron en Yazd e Isfahán para lamentar la muerte de Jamenei. La televisión estatal e IRNA confirmaron el fallecimiento la madrugada del domingo.

Hay 7 mil paisanos varados en zona de conflicto en MO

› Por Tania Gómez

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) activó sus protocolos de emergencia consular tras la agudización del conflicto en Medio Oriente, que dejó varados a unos siete mil ciudadanos mexicanos en la región, la mayoría turistas.

El canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó este domingo una reunión virtual de urgencia con los embajadores mexicanos acreditados en nueve países del área para reforzar las medidas de protección a connacionales afectados por el cierre masivo de espacios aéreos y la cancelación en cadena de vuelos comerciales.

El Dato: SRE pide a mexicanos mantener sus datos en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME) para contactarlos.

De la Fuente subrayó ante la red diplomática que “la principal prioridad es la atención y seguridad de todos los mexicanos en la zona”, tanto residentes permanentes como viajeros en tránsito.

La cancillería informó que, hasta el momento, todas las consultas de protección y asistencia consular han sido atendidas y que no se reportan personas con afectaciones a su integridad física.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, informó que tiene registro de 83 queretanos varados en Emiratos Árabes Unidos y 21 más bloqueados en la India a la espera de que se reabra el espacio aéreo.

“Todos se encuentran bien y trabajamos para su traslado a México en cuanto sea posible y seguro”, escribió en X.

Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, en reunión virtual con las representaciones de México en el Medio Oriente, ayer. ı Foto: Especial

En el Aeropuerto Internacional Reina Alia de Amán, Jordania, permanecen 14 mexicanos originarios de Mazatlán, Sinaloa, quienes no pudieron abordar sus vuelos tras las cancelaciones masivas.

“Seguimos igual, somos 14 amigos mexicanos de Mazatlán, Sinaloa, con miedo, atrapados en Ammán, Jordania. No nos ayudan porque aquí no está la guerra, pero estamos en el medio sin poder salir”, publicó en redes sociales una de las afectadas, identificada como Wichelle Cr.

El titular de la SRE también reconoció la labor de los diplomáticos desplegados en una región en tensión máxima, y advirtió que es “igualmente importante cuidar de su seguridad y la de sus familiares” y los instruyó a estrechar el contacto con las autoridades locales de cada país.

Ante la imposibilidad de operar vuelos en varios territorios, la cancillería precisó que sus protocolos de evacuación contemplan también rutas terrestres seguras “cuando las condiciones lo permitan”. Además, agregó que cuentan con un censo de connacionales residentes en cada uno de los países involucrados.

La Dirección General de Protección Consular de la SRE reiteró su recomendación de evitar cualquier viaje a la región “por cualquier vía”, e instó a quienes ya se encuentran ahí a permanecer en interiores, en lugares seguros, evitar desplazamientos y mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades locales.

La cancillería extendió su llamado de alerta a Israel, Irán, Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar.

Los mexicanos que requieran asistencia consular pueden contactar a las representaciones diplomáticas a través de las siguientes líneas telefónicas de emergencias: Embajada en Irán (+989121224463), embajada en Israel (054-316-6717), embajada en Jordania (0778 00 0494), embajada en Qatar (3363 4450), embajada en Arabia Saudita (+966557539374), embajada en Kuwait (+965 9401 6333), embajada en Emiratos Árabes Unidos (504 54 0273), embajada en Líbano (03 044 598) y la oficina de representación en Palestina (+972 54 447 0095).

Petróleo sube 8.0% por conflicto EU-Irán

› Reuters

Los precios del petróleo se disparaban más de un 8.0 por ciento para alcanzar su nivel más alto en meses el lunes, debido a que Irán e Israel intensificaron sus ataques en Oriente Medio, dañando tanqueros e interrumpiendo los envíos desde la principal región productora.

Los futuros del crudo Brent alcanzaron un máximo de 82.37 dólares por barril y luego cotizaban en 79.34 dólares, con un alza de 6.47 dólares, o un 8.88 por ciento, a las 23.05 GMT.

Por su parte, el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos subía 5.36 dólares, o un 8.0 por ciento a 72.38 dólares por barril, tras alcanzar un máximo de 75.33 dólares más temprano en el día.

Previamente, el precio del crudo había repuntado 10 por ciento, a 80 dólares por barril, por lo que se pensó que los precios podrían subir hasta los 100 dólares después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán sumieron a Oriente Medio en una nueva guerra.

“Si bien los ataques militares son en sí mismos un factor que favorece los precios del petróleo, el factor clave aquí es el cierre del estrecho de Ormuz”, dijo Ajay Parmar, director de energía y refinación de ICIS.

La mayoría de los propietarios de petroleros, las grandes petroleras y las empresas comerciales han suspendido los envíos de crudo, combustible y gas natural licuado a través del estrecho de Ormuz, de acuerdo con fuentes comerciales. Esto luego de que Teherán advirtió a los barcos de que no navegaran por esa vía marítima.

Es importante señalar que más del 20 por ciento del petróleo mundial se transporta a través del estrecho de Ormuz.