¿El estrecho de Ormuz está abierto o cerrado? Esto se sabe

El estrecho de Ormuz es un canal que se encuentra entre la península omaní de Musandam e Irán que conecta con el golfo Persico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, y por medio de este existe bastante tráfico comercial.

Este canal tiene aproximadamente 48 kilómetros de ancho en el punto más angosto, su profundidad se va disminuyendo conforme este se acerca hacia la costa de Irán, y este funcionó hasta antes de 1979 como principal vía de navegación para la Zona de Tráfico Costero.

De acuerdo con la información del Centro Robert Strauss para la Seguridad Internacional y el Derecho, el estrecho de Ormuz tiene principalmente ocho islas, de las cuales siete son controladas por Irán.

Estrecho de Ormuz ı Foto: Especial

El estrecho de Ormuz funciona para que transiten las industrias petoleras, por lo que a través de este canal transitan aproximadamente unos 20 millones de barriles al día en promedio.

Debido a que este estrecho es utilizado para transportar petróleo, el cerrarlo impacta directamente en el tiempo de traslado de este suministro, e incluso puede elevar los costos de envío, por tanto, el costo de este recurso también aumentan.

¿El estrecho de Ormuz está abierto o cerrado?

Este lunes el asesor principal del comandate en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), Ebrahim Jabari informó que el estrecho de Ormuz está cerrado.

Asimismo, informó que en caso de que algún barco intente pasar por el estrecho de Ormuz este será incendiado por “los héroes de la Guardia Revolucionaria y la armada regular.”

En ese sentido, Jabbari precisó que atacarán los oleoductos, y que no permitirían la salida de este recurso de la región, con la finalidad de que el costo del petróleo se elevara incluso hasta los 200 dólares.

De acuerdo con Tasnim, Ebrahim Jabari también publicó que “los estadounidenses, con deudas de miles de billones de dólares, dependen del petróleo de la región, pero deben saber que ni una gota de petróleo les llegará.”

Análisis de la Administración de Información Energética de Estado Unidos basado en el seguimiento del petrolero Vortexa ı Foto: Energy Information Administration (eia)

Debido a que el estrecho de Ormuz es la única salida marítima que existe para países como Kuwait, Qatar, Baréin, puedan transportar petróleo, no se puede tener una ruta alternativa.

Exceptuando a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ya que estos cuentan con una infraestructura para poder eludir el cierre del estrecho de Ormuz, los demás países requieren transitar por esta vía.

