Fuego amigo derriba tres cazas de EU en Kuwait en medio de la escalada militar contra Irán

Una vista satelital muestra la base Ali Al Salem, tras los ataques iraníes, cerca de Al Jahra, Kuwait.

Tres aviones de combate estadounidenses F-15E Strike Eagle se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo” de las defensas aéreas kuwaitíes durante un ataque iraní, confirmó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en medio de la creciente ofensiva militar en Medio Oriente.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, los incidentes ocurrieron mientras las aeronaves participaban en vuelos de apoyo a la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

En ese momento, la zona enfrentaba ataques simultáneos con misiles balísticos, drones y aeronaves iraníes, lo que provocó una respuesta defensiva que terminó por derribar accidentalmente los cazas estadounidenses.

At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.



Read more:https://t.co/i2y3Q3vo2E — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

El Ejército estadounidense informó que los seis tripulantes lograron eyectarse y fueron rescatados con vida. Autoridades kuwaitíes señalaron que los pilotos fueron trasladados a un hospital y se encuentran en condición estable, mientras ambos países iniciaron una investigación conjunta para esclarecer las causas del incidente.

Al respecto, Kuwait reconoció que el derribo fue resultado de un error dentro de las operaciones de defensa aérea desplegadas para apoyar la campaña militar en curso.

Testigos citados por medios internacionales relataron explosiones y la caída de uno de los aviones envuelto en llamas antes de impactar contra el suelo.

🚨 WOW. This was the moment American pilots had to eject from their warplanes after Kuwaiti air defense accidentally shot them down.



Imagine that split second. Alarm blaring. Decision made. Punch out.



And every single one made it out alive. Stable. Safe.



That’s training.… pic.twitter.com/N6Km1ADgyc — ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) March 2, 2026

Por otro lado, la embajada estadounidense en Kuwait emitió una alerta de seguridad ante la persistente amenaza de ataques con misiles y drones, e instó a sus ciudadanos a permanecer resguardados y revisar sus protocolos de emergencia.

El incidente ocurrió en un contexto de intensificación del conflicto regional. Este lunes, tras un fin de semana tenso, Irán lanzó nuevas oleadas de misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y contra buques en el norte del océano Índico, mientras Estados Unidos e Israel continuaron bombardeos sobre territorio iraní.

La confrontación se ha extendido más allá de Irán e Israel. Ataques y represalias alcanzaron Líbano, países del golfo Pérsico e incluso una base aérea británica en Chipre, lo que evidencia la ampliación del escenario bélico.

A propósito de la campaña militar, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, señaló que no existe un plazo definido para concluir las operaciones y que la decisión final corresponde al presidente Donald Trump.

Mandos militares estadounidenses indicaron que la ofensiva ha incluido ataques contra más de mil objetivos en sus primeras 24 horas.

Con información de Reuters, Europa Press y Associated Press.

am