Muere cuarto militar estadounidense por operación en Irán

Aumentó a cuatro el número de militares de Estados Unidos muertos como resultado de la operación que este país ejecutó en Irán el sábado, después de que un elemento del Ejército perdiera la vida a causa de complicaciones en sus heridas.

Así lo informó el Mando Central del Ejército de Estados Unidos, el cual, a través de una publicación en redes sociales, informó que, al corte de este 1 de marzo, el número de elementos fallecidos es de cuatro.

El domingo, el número de bajas estadounidenses era de tres, sin embargo, el Mando Central aseguró que el militar recientemente fallecido “fue gravemente lesionado durante los ataques iniciales en Irán, y eventualmente sucumbió ante sus heridas”.

A las 7:30 a. m. ET del 2 de marzo, cuatro militares estadounidenses habían fallecido en combate. El cuarto militar, que resultó gravemente herido durante los ataques iniciales de Irán, finalmente sucumbió a sus heridas. Mando Central del Ejército de Estados Unidos, en X



Asimismo, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos aseguró que las operaciones en Medio Oriente siguen activas. Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la prensa que preveía una operación en Irán y en la región de hasta cuatro semanas.

Las principales operaciones de combate continúan y nuestra respuesta sigue en marcha Mando Central del Ejército de Estados Unidos, en X



Finalmente, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos aseguró que se reservará la identidad de los militares fallecidos hasta 24 horas después de notificarlo a sus familiares.

El sábado, después del ataque que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que el primero había sufrido más de 200 bajas.

No obstante, las cifras publicadas por el Mando Central son considerablemente menores a las informadas por el cuerpo militar del país persa.

A pesar de ello, Estados Unidos reconoció que cinco de sus militares fueron heridos de gravedad y “varios más” resultaron con heridas leves.

