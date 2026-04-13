Christina Koch, astronauta de Artemis 2, vuelve a casa y se reencuentra con su perrita | VIDEO

Luego de la exitosa misión Artemis 2 que completó un sobrevuelo a la Luna, el foco público ha seguido a los cuatro astronautas que integraron la tripulación. Sin embargo, más allá del hito histórico alcanzado, un momento en particular ha captado el interés del público: el reencuentro de la astronauta Christina Hammock Koch con su perrita.

En medio de conferencias de prensa y diversas actividades tras su amerizaje, Koch compartió en redes sociales un video que rápidamente se volvió viral, mostrando su regreso a casa.

En el video, publicado en su cuenta oficial de Instagram, se observa el momento en que la astronauta abre la puerta de su hogar y es recibida por su mascota, Sadie, quien corre hacia ella con evidente entusiasmo.

La astronauta Christina Koch ı Foto: AP

Koch responde tirándose al piso para abrazarla y acariciarla, en una escena marcada por la emoción. En un segundo video en la misma publicación se observa a Sadie y Christina corriendo y jugando por la playa.

La integrante de Artemis 2 acompañó el video con un mensaje en el que destacó el vínculo con su mascota. “Estoy bastante segura de que fui el lado más feliz de esta reunión. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional. No esperaba que eso fuese útil”, escribió.

El momento ha generado miles de reacciones, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados tras el regreso de la misión, en la que Koch también marcó un hito al convertirse en la primera mujer en viajar al espacio profundo.

Los internautas no dejaron pasar el emotivo video y llenaron de comentarios afirmando que el animal estaría orgulloso de saber que “su madre ha vuelto del espacio”, entre más reacciones.

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LMCT