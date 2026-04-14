OTAN rechaza el corte naval de Estados Unidos

LOS ALIADOS de la OTAN descartaron ayer sumarse al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear los puertos iraníes, y plantearon intervenir sólo cuando concluyan los combates, en una decisión que profundiza las tensiones dentro de la alianza.

El magnate anunció que el bloqueo comenzó tras el fracaso de las negociaciones del fin de semana para poner fin al conflicto con Irán, que ya suma seis semanas. Advirtió, además, que el ejército estadounidense eliminaría cualquier embarcación iraní que se aproximara a la zona restringida.

Aunque inicialmente planteó una acción conjunta en el estrecho de Ormuz, el Pentágono precisó que la medida se limita a barcos con destino a puertos iraníes o procedentes de ellos. Esta vía es estratégica, ya que por ella transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Mientras que, países como Reino Unido y Francia rechazaron participar en el bloqueo. El primer ministro británico, Keir Starmer, precisó: “No apoyamos el bloqueo” y aseguró que, pese a la “presión considerable”, su gobierno no se involucrará en la guerra.

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En su lugar, los aliados europeos impulsan una iniciativa distinta: una misión multinacional de carácter defensivo para restablecer la navegación en el estrecho una vez que termine el conflicto. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la organización de una conferencia con varios países para estructurar este despliegue.

La propuesta contempla escoltar buques y garantizar la seguridad marítima sin intervenir como fuerza beligerante. Participarían decenas de naciones, incluidos países europeos, del Golfo y otras regiones, aunque ni Estados Unidos ni Irán formarían parte directa.

La negativa de la OTAN añade un nuevo punto de fricción con Donald Trump, quien amenazó con reducir el compromiso militar estadounidense en Europa. El secretario general de la alianza, Mark Rutte, señaló que cualquier participación dependerá del consenso entre sus 32 miembros.

Mientras tanto, Irán mantiene restringido el tránsito marítimo desde el inicio de la guerra. Desde Ankara, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, advirtió que la reapertura debe lograrse por la vía diplomática.

Las tensiones aumentaron luego de que las autoridades iraníes calificaran el bloqueo estadounidense como una amenaza a la economía global, ello, tras el estancamiento de las conversaciones en Pakistán.