‘Creí que me retrataba como un doctor curando gente’: Trump explica FOTO que lo retrata como Jesucristo

Trump explica origen de ilustración que lo retrata como Jesús: "sí la posteé, pero creí que era un doctor", explica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó la misteriosa ilustración que publicó el domingo en sus redes sociales, la cual lo retrataba en una pose y vestimenta muy similares a las de Jesucristo, y dijo que no era su intención mostrarse como una figura religiosa, sino que compartió la foto creyendo que estaba siendo dibujado como “un doctor curando gente”.

En entrevista con medios, Trump explicó el origen de la ilustración que este lunes fue borrada de su red social Truth. Fue cuestionado por la prensa sobre si él la había publicado o había sido otro error como, explicó, ocurrió semanas atrás con la ilustración que mostraba a Barack y Michelle Obama como simios.

🇺🇸 | El presidente Trump publica un posteo donde presenta una imagen que lo retrata como Jesucristo. pic.twitter.com/aFSceLnzZu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 13, 2026

Al respecto, Trump respondió que sí publicó él la imagen, pero que no lo hizo con intención de retratarse como Jesucristo, sino creyendo que la ilustración lo mostraba como un doctor salvando gente.

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Aseguró que fueron los “medios de noticias falsas” los que inventaron que pretendía retratarse como un líder religioso cuando, en realidad, la intención siempre fue mostrarse como alguien que salva vidas.

En la fotografía se observa al presidente estadounidense tocando la frente de una persona herida, envuelto por un halo de luz, y vestido con una túnica blanca con roja, similar a las representaciones clásicas de Jesucristo.

🇺🇸🇻🇦 | Periodista: “¿Publicaste esa foto tuya representada como Jesucristo?”.



Donald Trump: “Sí la publiqué y pensé que era yo como médico y tenía que hacer Cruz Roja. Solo las noticias falsas podrían inventar algo así”. pic.twitter.com/NfX4B2qN5D — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 13, 2026

“Yo la posteé, creí que era una foto mía como un doctor haciendo labores de Cruz Roja. Solo los medios de noticias falsas podrían inventar algo así”, dijo Trump.

“Apenas escuché acerca de eso [la comparación con Jesucristo] y dije: ‘¿quién pudo inventar algo así?’. Se supone que soy yo retratado como un doctor, ayudando a la gente. Y por supuesto que ayudo a la gente, los ayudo mucho”, abundó.

La imagen ya fue borrada de su perfil en Truth. De acuerdo con la Reuters, la misma podría provocarle a Trump un revés del apoyo que ha obtenido de la comunidad católica, la cual, según la agencia, lo respaldó con amplio apoyo durante las elecciones de 2024.

Asimismo, la publicación de la fotografía coincidió con un desencuentro con el papa León XIV, a quien criticó por ser “débil” y “pésimo en política exterior”.

En respuesta, León XIV aseguró que no tenía “miedo” de la administración Trump ni de sus declaraciones, y que seguiría alzando la voz para difundir su mensaje, el cual, aclaró, no es político, sino religioso.

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