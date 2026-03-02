Habitantes de Kuwait ofrecen ayuda a mujer piloto eyectada de aviones de EU derribados: ‘Estás a salvo’ | VIDEO

Kuwaitíes ofrecen ayuda a mujer piloto que se salvó de derribo de aviones; en redes sociales llama atención su hospitalidad.

Después de que tres aviones estadounidenses fueron derribados por “fuego amigo” en Kuwait, se difundió un video en donde un grupo de habitantes de este país ofrecieron su ayuda a una de las pilotos que sobrevivieron a este incidente.

En redes sociales, se difundió un video en donde se mira a una mujer con uniforme de piloto, quien, se asegura, sobrevivió al incidente registrado este lunes, intentando ponerse de pie sobre la arena de Kuwait.

Hay tensión en Medio Oriente por intercambio de ataques entre Irán e Israel, apoyado por EU. ı Foto: AP

A ella se acerca un hombre que está grabando con su teléfono. En el video, se aprecia que otras personas corren al lado de él, con dirección a la mujer.

Mientras se acerca, el hombre le dice, en inglés, a la piloto: “¿Estás bien, de verdad? ¿Te podemos ayudar con algo? No hay problema, estás a salvo, estás a salvo. ¿Todo está bien?”.

La piloto no dice nada ante las preguntas del hombre, pero se aprecia en el video que sonríe y hace gesticulaciones para expresar que se encuentra bien. La mujer no muestra ningún rasguño o herida.

Llamó la atención de los internautas que el hombre le dijo a la piloto: “Gracias por su ayuda”. Lo anterior haría referencia a que Kuwait es uno de los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.

Particularmente, Kuwait, junto con otros países de la región que albergan bases estadounidenses o apoyan a Washington, han sido golpeados por ataques de Irán, los cuales, a su vez, el país persa ha lanzado en represalia por una ofensiva que Estados Unidos e Israel ejecutaron el sábado.

Kuwait fue uno de los países azotados por las represalias de Irán, que lanzó ataques contra su Aeropuerto Internacional y contra la Base Aérea Ali Al-Salem, según reportes de agencias internacionales.

En medio de este tenso contexto, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos informó que tres cazas suyos fueron derribados en Kuwait como consecuencia de un “fuego amigo”, mientras Kuwait intercambiaba ataques con Irán.

Los seis tripulantes de los tres aviones estadounidenses impactados lograron eyectarse y fueron rescatados con vida. Fueron trasladados a un hospital para recibir la atención médica pertinente.

No obstante, no todos los pilotos estadounidenses fueron recibidos con júbilo. Una foto que también circuló en redes sociales muestra a un habitante de este país sosteniendo un bastón en su espalda enfrente de uno de los soldados eyectados, mientras éste hace una pose de rendición.

Se desconoce si la persona de Kuwait realmente intentaba agredir al norteamericano, pero el momento llamó la atención por el contraste entre ambos escenarios.

