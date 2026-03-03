Lizeth Marzano: Este es el VIDEO de su muerte que causa conmoción

La deportista Lizeth Marzano fue atropellada por un vehículo de color gris la noche del 17 de febrero sobre la avenida Camino Real, ubicada en el distrito de San Isidro en Perú.

Por medio de redes sociales comenzaron a difundirse videos del momento en el que las autoridades se encontraban brindando auxilio a Lizeth, y estos fueron grabados por las personas que residían cerca del lugar en el que ocurrió el incidente.

De acuerdo con medios locales, Lizeth fue trasladada alrededor de las 23:40 horas al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, ubicado en Miraflores, debido a que no se pudo activar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Debido a la gravedad del impacto, Lizeth Marzano; de 33 años de edad, quien era campeona nacional chilena de buceo libre, perdió la vida alrededor de las 00:30 horas del 18 de febrero.

Lizeth Marzano ı Foto: Especial

Video de la muerte de Lizeth Marzano

El video del momento exacto en el que Lizeth es atropellada fue difundido por los medios nacionales de Perú, y en este se puede observar cómo un auto se dirige hacia donde se encontraba la deportista.

De acuerdo con Punto Final, el conductor; que fue identificado como Adrián Villar Chirinos, se encontraba sobre el carrill izquierdo pero posteriormente se desvió hacia el carril central y posteriormente al carril derecho en el que se encontraba Lizeth.

Video de la muerte de Lizeth Marzano ı Foto: Captura de pantalla

Lizeth Marzano se encontraba corriendo como parte de su entrenamiento habitual cuando fue impactada por el automóvil que conducía Adrían Villar, y que posteriormente se identificó que le pertenecía a la periodista Marisel Linares.

Adrián Villar Chirinos aparece en un video lamentando el hecho, y afirmó que es totalmente consciente de la gravedad de sus hechos, por lo que “desde el primer momento, dentro de lo que fui capaz, colaboré con las autoridades.”

Adrián Villar ı Foto: Captura de pantalla

En la reconstrucción de los hechos los medios nacionales presentaron videos obtenidos por medio de las cámaras de seguridad de la municipalidad, en los que se puede observar que el responsable acude a la casa de su entonces novia, Francesca Montenegro, después de lo ocurrido.

Posteriormente se dieron a conocer conversaciones entre Adrián Montero y sus padres, así como con su novia, quien le ofreció la asesoría legal de su padre y posteriormente señaló que no quisieron seguir las recomendaciones y buscaron otros abogados.

Conversaciones de Adrían Villar y Francesca Montenegro ı Foto: Redes Sociales

El campeón nacional peruano de apnea, Aldo Montero realizó un video en el que comparte fotografías y videos de Lizeth Marzano, acompañado de un mensaje en el que recuerda la amistad que compartió con la deportista.

