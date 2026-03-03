¿Quién era Lizeth Marzano y cómo murió? Esto se sabe

El 17 de febrero durante la madrugada ocurrió un trágico incidente en el distrito de San Isidro, Perú; pues un conductor atropelló a Lizeth Marzano sin detenerse en el lugar de los hechos.

Aproximadamente a las 23:30 horas del 17 de febrero Lizeth se encontraba corriendo en la avenida Camino Real, tal como lo hacía frecuentemente como parte de su entrenamiento.

Mientras Lizeth Marzano se encontraba corriendo, un vehículo de color gris pasó del carril izquiero hacia el carril derecho en el que se encontraba Lizeth y continúo avanzando aunque esta se encontraba ahí.

Cruce de Conquistadores con Lizardo Alzamora en San Isidro.



A escasas cuadras de la vigilia por Lizeth Marzano, ocurre un nuevo atropello.

Auto embistió una moto con dos personas a bordo. pic.twitter.com/yl9B6xtOco — Ysmael Tasayco M. (@ysmael_tasayco) February 27, 2026

El conductor abandonó el lugar luego de haber atropellado a Lizeth, y este hecho quedó registrado por medio de las cámaras de seguridad que se encontraban en los alrededores de la avenida.

Lizeth Katherine Marzano Noguera era una deportista de 33 años de edad y campeona nacional chilena de buceo libre, quien específicamente destacó en la modalidad Bialeta de la categoría Senior; y ademas, fue multicampeona de pesca submarina y era instructora internacional de la Freedive Gravedad Cero.

El Instituto Peruano del Deporte confirmó y lamentó la muerte de Lizeth Marzano ı Foto: X: @ipdperu

Caso Lizeth Manzano

El caso del atropellamiento de la deportista Lizeth Manzano comenzó a ser investigado por la Comisaría de Orranti y el área de Homicidios, y posteriormente se identificó que el vehículo pertenecía a la periodista Marisel Linares.

Marisel Linares fue despedida de Willax TV en donde trabajaba como conductora del noticiero central, esto luego de que se confirmara que el responsable de este incidente era hijastro de la periodista.

Pese a que en un inicio la conductoria había compartido por medio de su cuenta de instagram que ella no tenía vehículo registrado a su nombre desde septiembre del 2025, posteriormente se publicaron videos en los que aparece ella junto al responsable horas después del incidente que provocó la muerte de Lizeth.

Marisel Linares ı Foto: Especial

El conductor del automóvil color gris que atropelló a la deportista peruana Lizeth Katherine Manzano fue identificado como Adrián Villar, y pese a que este reconoció su responsabilidad, no se ha determinado su situación judicial.

La Fiscalía determinó que revisarían el celular de Adrián Villar Chirinos, con la finalidad de obtener información registrada antes, durante y después del accidente, para poder esclarecer los hechos.

Lizeth Marzano ı Foto: Especial

Este martes 3 de marzo se llevó a cabo una audiencia en la que el abogado de Adrián Villar apuntó que no existe una ley que determine que este debe entregarse y mantenerse en prisión preventiva.

"Nadie está obligado a entregarse a la justicia", expresó César Nakazaki, abogado de Adrián Villar, quién atropelló y causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano pic.twitter.com/cfT4QlKiuM — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) March 3, 2026

