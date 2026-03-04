Ofensivas se expanden por países de la región

Un misil balístico iraní impactó la Base Aérea de Al Udeid, en Qatar, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Medio Oriente, sin causar víctimas, informó el Ministerio de Defensa qatarí. La dependencia precisó que Irán lanzó dos misiles contra su territorio: uno alcanzó la base y el otro fue interceptado por la defensa aérea.

El ataque se produjo en el marco de la ofensiva iniciada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán. Israel confirmó que durante la noche recibió múltiples misiles en el norte del país, sin reportes de víctimas.

En Emiratos Árabes Unidos, un dron golpeó los terrenos del consulado estadounidense en Dubái. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que impactó “un estacionamiento adyacente al edificio de la cancillería” y que todo el personal fue contabilizado. Una alerta de seguridad había cancelado citas en la embajada en Abu Dhabi y el consulado hasta este miércoles, y ordenó al personal refugiarse. La Oficina de Medios de Dubái informó que el incendio fue extinguido y no hubo heridos.

Gente camina en Área Industrial después de ataques iraníes en Doha, el 1 de marzo. ı Foto: Reuters

El Ministerio de Defensa emiratí indicó que, desde el inicio de la guerra, detectó 812 drones iraníes, de los cuales 755 fueron interceptados y 57 cayeron en su territorio. El país habilitó corredores aéreos seguros y aseguró poder operar 48 vuelos de emergencia por hora. Más de 17 mil pasajeros han salido en 60 vuelos, y se prevé ampliar a más de 80 vuelos diarios para 27 mil personas.

En Arabia Saudita, un presunto dron iraní atacó la estación de la CIA en la embajada estadounidense en Riad, según una fuente citada por Reuters. No hay indicios de que fuera el objetivo específico. El Ministerio de Defensa saudí informó que interceptó y destruyó nueve drones, aunque dos impactaron la embajada, provocando daños materiales y un incendio limitado.

Por su parte, Kuwait reportó la muerte de una niña de 11 años por metralla que cayó sobre una vivienda mientras las fuerzas interceptaban “objetivos aéreos hostiles”.

A su vez, fuerzas israelíes anunciaron una nueva “amplia ola” de ataques contra Irán, dirigida a sitios de lanzamiento y sistemas de defensa aérea. Se registraron explosiones en Teherán, incluida la plaza Enqelab, y bombardeos en Isfahán, Qom y Urmia. La Guardia Revolucionaria Islámica anunció el cierre del Estrecho de Ormuz y afirmó que más de 10 petroleros fueron atacados.