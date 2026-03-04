Se multiplican tensiones, salpican a Europa y pegan a mercados

Humo se eleva detrás de la Torre de la Libertad, tras un ataque militar en Teherán, ayer.

La Asamblea de Expertos de la República Islámica habría elegido a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, tras la muerte de su padre, el ayatola Alí Jamenei, ocurrida en medio del conflicto con Estados Unidos e Israel. La información fue difundida inicialmente por el medio opositor Iran International y retomada por el New York Post, que citó fuentes internas sobre la designación.

De confirmarse, se trataría de una sucesión casi dinástico dentro de la estructura de poder establecida desde la Revolución Islámica de 1979. Mojtaba Jamenei, de 56 años, se convertiría en el tercer líder supremo desde entonces, después de Ruhollah Jomeini y de su padre. Sus restos, según la agencia iraní, serán sepultados en la ciudad santa de Mashhad.

Diversos reportes señalan que la elección habría ocurrido bajo presión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), considerado la principal fuerza militar del régimen. De acuerdo con la agencia AFP, Mojtaba fue sancionado por Estados Unidos en 2019 y durante años fue visto como una figura influyente entre bastidores. Informes previos de The New York Times ya habían indicado que, a finales de 2024, la Asamblea debatió en secreto la sucesión.

9 mil estadounidenses salieron ya de Oriente Medio

ESCALADA MILITAR. Mientras tanto, el Gobierno iraní aseguró que está preparado para un conflicto prolongado. El portavoz del Ministerio de Defensa, general Reza Talaei Nik, afirmó “nos hemos preparado para una guerra muy larga, y por lo tanto sería una tontería usar nuestras armas más efectivas desde el principio”. Dijo que sus “capacidades tácticas y el poderío armamentístico paralizarán al enemigo”.

Teherán sostuvo que no negociará mientras continúen los ataques israelíes y estadounidenses. El embajador ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, declaró que “no ha habido ningún acercamiento al presidente de Estados Unidos ni contacto alguno” y subrayó que “el único lenguaje posible en este momento es el de la defensa”.

Asimismo, las autoridades iraníes advirtieron a Alemania, Francia y Reino Unido que habrá consecuencias si se suman a la ofensiva. El portavoz de Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó que “cualquier violación a la legalidad y a la Carta de Naciones Unidas tendrá consecuencias” y sostuvo que el Consejo de Seguridad tiene el deber de detener la guerra. Estados Unidos inició el sábado, en coordinación con Israel, una operación que provocó la muerte del ayatolá y de parte de la cúpula militar iraní. Teherán respondió con ataques aéreos contra Israel y países con bases militares estadounidenses en la región, como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí y EAU.

POSTURA DE EU. Por su parte, el presidente Donald Trump justificó la ofensiva al asegurar que fue una acción preventiva. “Estábamos manteniendo negociaciones e iban a atacar primero”, afirmó en la Casa Blanca, donde sostuvo que, de no actuar, Teherán habría lanzado el primer golpe. Más tarde, en su red Truth Social, escribió: “Quieren hablar. Yo dije: ‘¡Demasiado tarde!’”.

1,600 ciudadanos de EU solicitaron ayuda para ser evacuados

El magnate también advirtió que el “peor escenario” sería que el próximo gobierno iraní resulte “tan malo” como el anterior. Además, prometió continuar la operación hasta destruir el programa de misiles y las capacidades nucleares.

En el frente diplomático, Washington cerró temporalmente sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí y pidió a sus ciudadanos abandonar 14 países de Oriente Medio. Asimismo, criticó al primer ministro británico, Keir Starmer, por no sumarse a los bombardeos, aunque Londres permitió el uso de bases con fines defensivos.

La tensión alcanzó a España, luego de que el Gobierno de Pedro Sánchez rechazara que las bases de Morón y Rota se utilizaran para operaciones fuera de la Carta de la ONU. Trump amenazó con “cortar todo comercio con España” y calificó al país como “un socio terrible” en la OTAN.

En tanto, la CIA trabaja en un plan para armar a fuerzas kurdas con el objetivo de fomentar un levantamiento en territorio iraní, según fuentes citadas por CNN.

Trump blinda a petroleros

EL PRESIDENTE Donald Trump, ordenó a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) otorgar seguros de riesgo político y garantías para el comercio marítimo que transite por el Golfo, en medio de amenazas de Irán contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

En un mensaje en Truth Social, afirmó que, de ser necesario, la Marina escoltará petroleros para asegurar el flujo energético global. Sostuvo que el poder económico y militar estadounidense garantizará la libre circulación.

La decisión surge tras ataques en la zona y la cancelación de coberturas por parte de aseguradoras como Skuld, Steamship Mutual y North Standard. Sin seguro, los operadores asumirían pérdidas ante un ataque.

El tránsito se ha reducido: el lunes sólo cruzaron dos buques, cuando normalmente lo hacen unos 60 al día, que movilizan cerca del 20 % del crudo mundial, según S&P Global Commodities at Sea.

El Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido informó que un barco fue impactado frente a Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos. No hubo víctimas, aunque el proyectil dañó el casco.

Ofensivas se expanden por países de la región

› Redacción

Un misil balístico iraní impactó la Base Aérea de Al Udeid, en Qatar, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Medio Oriente, sin causar víctimas, informó el Ministerio de Defensa qatarí. La dependencia precisó que Irán lanzó dos misiles contra su territorio: uno alcanzó la base y el otro fue interceptado por la defensa aérea.

El ataque se produjo en el marco de la ofensiva iniciada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán. Israel confirmó que durante la noche recibió múltiples misiles en el norte del país, sin reportes de víctimas.

En Emiratos Árabes Unidos, un dron golpeó los terrenos del consulado estadounidense en Dubái. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que impactó “un estacionamiento adyacente al edificio de la cancillería” y que todo el personal fue contabilizado. Una alerta de seguridad había cancelado citas en la embajada en Abu Dhabi y el consulado hasta este miércoles, y ordenó al personal refugiarse. La Oficina de Medios de Dubái informó que el incendio fue extinguido y no hubo heridos.

Gente camina en Área Industrial después de ataques iraníes en Doha, el 1 de marzo. ı Foto: Reuters

El Ministerio de Defensa emiratí indicó que, desde el inicio de la guerra, detectó 812 drones iraníes, de los cuales 755 fueron interceptados y 57 cayeron en su territorio. El país habilitó corredores aéreos seguros y aseguró poder operar 48 vuelos de emergencia por hora. Más de 17 mil pasajeros han salido en 60 vuelos, y se prevé ampliar a más de 80 vuelos diarios para 27 mil personas.

En Arabia Saudita, un presunto dron iraní atacó la estación de la CIA en la embajada estadounidense en Riad, según una fuente citada por Reuters. No hay indicios de que fuera el objetivo específico. El Ministerio de Defensa saudí informó que interceptó y destruyó nueve drones, aunque dos impactaron la embajada, provocando daños materiales y un incendio limitado.

Por su parte, Kuwait reportó la muerte de una niña de 11 años por metralla que cayó sobre una vivienda mientras las fuerzas interceptaban “objetivos aéreos hostiles”.

A su vez, fuerzas israelíes anunciaron una nueva “amplia ola” de ataques contra Irán, dirigida a sitios de lanzamiento y sistemas de defensa aérea. Se registraron explosiones en Teherán, incluida la plaza Enqelab, y bombardeos en Isfahán, Qom y Urmia. La Guardia Revolucionaria Islámica anunció el cierre del Estrecho de Ormuz y afirmó que más de 10 petroleros fueron atacados.

De rápido

WASHINGTON INTENSIFICA OFENSIVA. Las primeras 24 horas de la operación militar de Estados Unidos contra Irán fueron casi el doble de intensas que el inicio de la campaña de Conmoción y Pavor en Irak en 2003, afirmó el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central. Hasta ahora, Washington ha atacado casi 2 mil objetivos en territorio iraní como parte de la mayor acumulación de potencia de fuego en la región en una generación.

“Hemos degradado severamente las defensas aéreas de Irán y destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones”, señaló Cooper. Añadió que los ataques continuarán “24 horas al día, 7 días a la semana” dentro de la operación denominada operación Furia Épica, que involucra a más de 50 mil militares y más de 200 aviones de combate.

Una captura de pantalla de un video publicado por el Comando Central de EU muestra el disparo de un misil, el 28 de febrero. ı Foto: Reuters

El comandante informó que destruyeron 17 barcos iraníes, entre ellos un submarino. “Hoy, no hay ni un sólo barco iraní navegando en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz o el golfo de Omán”, afirmó. Neutralizar la Marina iraní es uno de los objetivos centrales.

En represalia, Irán lanzó más de 500 misiles balísticos y 2 mil drones. Asimismo, cuatro reservistas del Comando de Sostenimiento murieron cuando un dron impactó un centro de mando en Puerto Shuaiba, Kuwait. A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que más de mil 500 estadounidenses pidieron asistencia para salir de la región.

ENERGÍA GOLPEA BOLSILLOS MUNDIALES. Los precios del mundo del petróleo y el gas se dispararon tras la escalada bélica entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha paralizado exportaciones energéticas en Medio Oriente. Teherán ha atacado barcos e instalaciones, cerrado la navegación en el Golfo y forzado paros de producción desde Qatar hasta Irak.

El crudo Brent, referencia internacional, subió 3.66 dólares, un 4.7 %, para cerrar en 81.40 dólares por barril, su nivel más alto desde enero de 2025. En Europa, el gas llegó a escalar hasta 40 % antes de moderarse, acumulando un incremento similar el lunes.

Barcos en el Estrecho de Ormuz desde Musandam, Omán, el 2 de marzo. ı Foto: Reuters

El conflicto impacta una región que concentra casi un tercio de la producción mundial de petróleo y cerca de una quinta parte del gas natural. Analistas advierten que la prolongación de la guerra podría detonar un nuevo repunte inflacionario y frenar la recuperación en Europa y Asia.

Los ataques a instalaciones clave en Qatar y Arabia Saudita, junto con el bloqueo iraní del Estrecho de Ormuz, tensionan los mercados. También subió el azúcar, los fertilizantes y la soja.

En Estados Unidos, el precio promedio del galón de gasolina aumentó 11 centavos en una sola noche, hasta 3.11 dólares, según AAA. En Europa, los conductores hicieron filas ante el temor de desabasto. Susan Bell, de Rystad Energy, advirtió: “En este momento, lo peor se centra en Europa, ya que es un importador neto”.