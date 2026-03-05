Donald Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que reemplazará a la actual secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y que propondrá en su lugar al senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin. La decisión fue dada a conocer este jueves a través de la red social Truth Social.

De acuerdo con el mandatario, el cambio en el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional entrará en vigor el 31 de marzo de 2026. Trump explicó que Noem dejará el cargo para asumir una nueva responsabilidad como “Enviada Especial para The Shield of the Americas”, una iniciativa de seguridad enfocada en el hemisferio occidental que será presentada oficialmente el sábado en Doral, Florida.

La salida de Noem ocurre apenas dos días después de que la funcionaria enfrentara un intenso interrogatorio en el Capitolio por parte de legisladores tanto republicanos como demócratas. Con su relevo, se convierte en la primera integrante del gabinete en abandonar el cargo durante el segundo mandato de Trump, cerrando un periodo marcado por polémicas en torno a las estrategias de control migratorio implementadas desde el Departamento de Seguridad Nacional.

En el mensaje publicado en Truth Social, Trump agradeció a Noem por su trabajo al frente de la dependencia y destacó lo que calificó como “resultados espectaculares”, especialmente en materia de seguridad fronteriza. Al mismo tiempo, aseguró que su nueva función estará relacionada con una estrategia regional de seguridad que involucra a países del hemisferio occidental.

Sobre su nominado, el presidente resaltó la trayectoria política de Mullin, quien ha servido durante 10 años en la Cámara de Representantes y tres en el Senado representando al estado de Oklahoma. Trump también destacó su perfil como defensor de las comunidades tribales y subrayó que es el único senador nativo americano actualmente en el Congreso.

El mandatario afirmó que Mullin trabajará para reforzar la seguridad en la frontera, combatir el crimen relacionado con migrantes y enfrentar el tráfico de drogas ilegales. En su publicación, Trump aseguró que el legislador republicano será “un espectacular secretario de Seguridad Nacional” y reiteró que su gestión estará enfocada en impulsar la agenda de seguridad de su administración.

