Trump presiona y apunta hacia un cambio en Cuba

Gente camina por el centro de Santa Clara, Cuba, el 26 de febrero.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó que la eventual caída del Gobierno de Cuba sería “la cereza del pastel” de su política hacia la isla, al tiempo que aseguró que su administración mantiene contactos con las autoridades cubanas.

En una entrevista con el medio digital Politico, el magnate fue cuestionado sobre si Washington desempeña algún papel en el debilitamiento del Gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel. El republicano respondió que durante décadas el derrocamiento de las autoridades cubanas ha sido una aspiración de EU.

Vinculó la situación de la isla con los cambios políticos en Venezuela, tras el operativo que, según afirmó, depuso a Nicolás Maduro. Destacó que la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabeza la transición en ese país.

De acuerdo con Trump, la presión ha afectado a Cuba, especialmente tras el corte del suministro de petróleo venezolano hacia La Habana. El mandatario añadió que su administración podría centrarse en la isla una vez concluya la campaña militar que Estados Unidos mantiene contra Irán.