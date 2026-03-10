EU plantea un “control amistoso” sobre Cuba

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteo de nuevo públicamente la posibilidad de que su país ejerza o no una “toma de control amistosa” sobre la isla, lo anterior, en un contexto por la grave escasez de combustible y el deterioro de la economía cubana.

Durante una rueda de prensa en Miami, el magnate afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene negociaciones con representantes del gobierno cubano, afirmación que La Habana ha negado en varias ocasiones. Trump sostuvo que podría darse una “toma de control amistosa”, aunque también sugirió que podría actuar de otra forma.

1 estudiante universitario inició una protesta en La Habana, ayer

“Puede que sea una toma de control amistosa. O puede que no lo sea. Y no importaría, porque están realmente acabados. Están en ruinas. No tienen energía, no tienen dinero”, dijo el republicano al referirse a la situación de Cuba.

Donald Trump aseguró que durante años el gobierno cubano sobrevivió gracias al respaldo de Venezuela, que enviaba petróleo y apoyo financiero. Sin embargo, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en enero por acciones de Washington, la administración estadounidense suspendió el suministro de crudo que Caracas enviaba a La Habana.

Además, Estados Unidos ha advertido que podría imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba, lo que ha agravado la escasez energética y las dificultades económicas.

El Tip: Trump consideró que tanto La Habana como el pueblo estadounidense confían en Marco Rubio, como secretario de Estado.

Asimismo, Naciones Unidas mantiene conversaciones con Washington para lograr el ingreso de combustible destinado a operaciones humanitarias en la isla.

El representante del organismo en La Habana, Francisco Pichón, explicó que existen intercambios entre la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el gobierno estadounidense para garantizar acceso limitado a combustible para emergencias.

Según detalló, el recurso se utilizaría para asegurar servicios esenciales y apoyar centros que atienden a personas vulnerables. Pichón señaló que el acceso al combustible está muy racionado debido a la crisis energética que atraviesa el país.

La tensión interna también se hizo visible ayer cuando una treintena de estudiantes realizó una sentada en la escalinata de la universidad de La Habana para protestar por los efectos de la crisis en el sistema educativo. La manifestación comenzó cuando un estudiante se sentó en el primer escalón tras una convocatoria difundida en redes sociales. Con el paso de los minutos otros jóvenes se sumaron a la protesta, mientras personal académico y autoridades acudían al lugar para dialogar con ellos.

Los universitarios denunciaron los apagones prolongados, la pérdida de conectividad y las dificultades para cumplir con sus actividades académicas.

Tras casi dos horas de conversación con autoridades, entre ellas la rectora Miriam Nicado García y el viceministro primero de Educación Superior, Modesto Ricardo Gómez, los estudiantes aceptaron trasladarse a otro espacio para continuar el diálogo.

A su vez, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que su gobierno detectó presunta injerencia de diplomáticos cubanos en actividades políticas y de disidencia dentro de su país, lo que motivó la expulsión de todo el personal diplomático de la isla. La Habana, respondió con el cierre de inmediato de su embajada.