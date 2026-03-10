Francia despliega fuerza naval

FRANCIA INICIÓ el despliegue de cerca de una docena de buques de guerra en el Mediterráneo, el Mar Rojo y potencialmente el estrecho de Ormuz como parte de un dispositivo defensivo destinado a respaldar a aliados amenazados por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

El presidente Emmanuel Macron confirmó ayer la medida durante una visita a Chipre, donde también acudió al Mediterráneo oriental el portaaviones Charles de Gaulle, buque insignia del grupo de ataque naval francés. Macron se reunió en la ciudad de Pafos con el presidente chipriota Nikos Christodoulides y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, en un contexto de creciente tensión regional.

El Tip: Francia desplegará ocho buques de guerra, además del grupo de portaaviones y dos portahelicópteros en la región.

El mandatario francés buscó tranquilizar a las autoridades de Chipre después de que la semana pasada se interceptaran drones que se dirigían hacia la isla. “Cuando se ataca a Chipre, se ataca a Europa”, afirmó el jefe del Estado francés tras los encuentros con los líderes regionales. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha aumentado la presión sobre las rutas marítimas de Oriente Medio, afectando también a varios países del Golfo y arrastrando a Líbano a la línea de confrontación tras los ataques del grupo Hezbolá contra Israel. Mientras tanto, las potencias europeas observan con preocupación el impacto del enfrentamiento en el comercio energético y en la estabilidad regional.

Marineros abordó de un submarino francés, el 7 de marzo. ı Foto: AP

Macron subrayó que el despliegue francés tiene un carácter estrictamente defensivo y busca reforzar la estabilidad en la región. “Nuestro objetivo es mantener una postura estrictamente defensiva, junto a todos los países atacados por Irán en su represalia, para garantizar nuestra credibilidad y contribuir a la distensión regional”, señaló.

Las operaciones navales europeas en la zona se concentran actualmente en la misión Aspides, una iniciativa de la Unión Europea lanzada a principios de 2024 en el Mar Rojo para proteger embarcaciones comerciales de los ataques de los militantes hutíes, grupo alineado con Irán que respalda al movimiento palestino Hamas en su confrontación con Israel.

El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis respaldó la ampliación de esa misión y llamó a reforzar la presencia naval europea. “También sumaré mi voz a la del resto de mis colegas europeos para reforzar la operación Aspides con más buques”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de demostrar de manera más concreta la solidaridad entre los países del bloque.

Irán desafía A flota de EU

Por Redacción

LAS FUERZAS armadas de Irán afirmaron que esperan la llegada de la flota naval estadounidense al estrecho de Ormuz y reiteraron que el desenlace del conflicto “está en manos de Irán”.

El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el mayor general Ali Mohammad Naeini, declaró que los militares iraníes permanecen atentos a la presencia del portaaviones estadounidense Gerald R. Ford en la región. Según dijo, buques y aeronaves de EU se han replegado a más de mil kilómetros para evitar el alcance de los misiles y drones iraníes

Las declaraciones responden a los comentarios del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que el estrecho de Ormuz “seguirá siendo seguro” y advirtió que el costo sería “incalculable” si Irán ataca cualquier embarcación. También señaló que Washington evalúa tomar control del paso marítimo y escoltar petroleros.

Naeini advirtió que, si continúan los ataques Irán impediría la exportación de petróleo. A su vez, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, dijo que la condición para un alto al fuego es que cesen agresiones. China, Rusia y Francia contactaron a Irán para un cese al fuego.