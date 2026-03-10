Trump dialoga con Putin por Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que sostuvo una “muy buena llamada” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que abordaron la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio.

En una conferencia de prensa en Florida, el magnate señaló que existe un fuerte enfrentamiento entre Putin y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lo que ha dificultado alcanzar acuerdos para terminar el conflicto que comenzó hace más de cuatro años. Aun así, consideró que la conversación con el líder ruso fue positiva. El republicano también indicó que Vladimir Putin expresó interés en colaborar frente a la crisis con Irán, aunque Donald Trump le sugirió que sería más útil concentrarse en poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev.

Por su parte, Zelenski afirmó que Ucrania está lista para nuevas conversaciones de paz con Rusia en cualquier momento. Sin embargo, explicó que la reunión prevista para esta semana fue pospuesta a solicitud de Washington, debido a que la atención internacional se centra actualmente en la crisis en Oriente Medio.

El líder ucraniano también acusó a Moscú de intentar aprovechar la situación regional para mejorar su posición en la guerra. Además, señaló que varios países han solicitado apoyo a Kiev para enfrentar ataques con drones, ante la experiencia adquirida por Ucrania en este tipo de defensa durante el conflicto con Rusia.