Suspenden vuelos en 4 aeropuertos por olor químico

Cuatro aeropuertos que prestan servicio a Washington, DC, Baltimore y Richmond, Virginia, suspendieron todos los vuelos el viernes por la tarde durante más de una hora debido a un fuerte olor químico que estaba dificultando el trabajo de los controladores de tráfico aéreo, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La orden para suspender las operaciones afectó al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan al Aeropuerto Internacional Washington Dulles, al Aeropuerto Internacional Baltimore-Washington y al Aeropuerto Internacional de Richmond, anunció el secretario de la FAA, Sean Duffy, en redes sociales el viernes. Como consecuencia algunos vuelos se demoraron hasta cerca de dos horas.

Los vuelos comenzaron a salir de los aeropuertos después de las 7 de la noche. Las llegadas permanecieron suspendidas aproximadamente una hora más.

El Dato: La congestión se extendió a otros aeropuertos cercanos, incluidos retrasos en tierra en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, debido a problemas técnicos en equipos.

Duffy escribió que el olor provenía de Potomac TRACON, en referencia a una instalación de control de aproximación por radar que gestiona el tráfico aéreo de las zonas de Washington, DC, Baltimore, Richmond, Virginia, y del área de Richmond-Charlottesville, según el sitio web de la FAA.

Funcionarios evacuaron el edificio después de que controladores reportaran un fuerte olor químico dentro de las instalaciones. Como medida de seguridad, el personal fue trasladado a una instalación de respaldo para continuar las operaciones.

Un portavoz de la agencia federal no respondió a una pregunta enviada por correo electrónico para aclarar cómo el olor estaba afectando a los controladores de tráfico el viernes por la noche. Las autoridades no informaron de inmediato qué sustancia causó el olor químico ni si hubo personas afectadas dentro del centro de control.

Entre el 25 por ciento y un tercio de todos los vuelos que salían de los cuatro aeropuertos afectados registraron demoras después de la orden de suspensión.

Por fuerte olor a químico, detienen temporalmente aeropuertos de Washington

Estados Unidos detuvo temporalmente el tráfico aéreo en los aeropuertos del área de Washington (Reagan, Dulles y Baltimore), debido a un fuerte olor a químico, informó el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy.

Agregó que el olor a químico proviene del TRACON de Potomac, una instalación que proporciona servicios de aproximación y salida de las aeronaves.

Sean Duffy agregó que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos trabaja para dar con el origen del fuerte olor.

“FAA está trabajando para abordar el origen de un fuerte olor proveniente del TRACON de Potomac que está afectando las operaciones en los tres aeropuertos”, escribió en las redes sociales.

🚨BREAKING🚨 GROUND STOP CURRENTLY AT THE FOLLOWING AIRPORTS:



⚠️ Ronald Reagan Washington National Airport (DCA)

⚠️ Washington Dulles International Airport (IAD)

⚠️ Baltimore-Washington International Airport (BWI)⁰⚠️ Richmond International Airport (RIC)@FAANews is working to… — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) March 13, 2026

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JVR