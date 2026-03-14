EU presume bombardeo a “joya de la corona en Irán”

EQUIPOS de rescate buscan super- vivientes entre los escombros tras un ataque en el sur de la capital iraní, ayer.

El gobierno de Estados Unidos informó este viernes que ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, así como de otros altos funcionarios del régimen.

El programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado solicita información sobre un total de 10 “líderes terroristas iraníes”, incluido el ayatolá, e indicó que la información podría hacer que las personas que la aporten sean elegibles para la reubicación.

El Dato: Estados Unidos anunció que se están enviando al Medio Oriente dos mil 500 marines más y un buque de asalto anfibio, el USS Tripoli, para sumarse a la ofensiva.

“Estos individuos comandan y dirigen diversos elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo”, afirma el Departamento de Estado.

Entre los funcionarios sobre los que EU busca información se encuentran el ministro de Inteligencia, Esmail Khatib; el jefe Adjunto del Estado Mayor, Ali Asghar Hejazi; el general de División Yahya Rahim Safavi; el general de Brigada Eskandar Momeni; y el secretario del Consejo Supremo, Ali Larijani.

Por su parte, el secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, aseguró que Jamenei está “herido y probablemente desfigurado”, sin aportar pruebas ni dar más detalles. Israel sospecha que Jamenei resultó herido al inicio de la guerra.

15 Mil objetivos afirma EU haber destruido en Irán

“Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer (jueves) publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video. Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué. Tiene miedo”, dijo en rueda de prensa para actualizar sobre la situación en el decimocuarto día de la operación militar Furia Épica.

Hegseth aseguró que Irán ya no tiene la capacidad de defenderse de los bombardeos conjuntos de Washington e Israel, pues su aviación ha sido destruida y pronto no podrá fabricar nuevas armas.

“Irán no tiene defensas aéreas. Irán no tiene Fuerza Aérea. Irán no tiene Armada. Sus misiles, sus lanzadores de misiles y sus drones están siendo destruidos o derribados del cielo”, dijo.

Según el jefe del Pentágono, el volumen de los misiles iraníes y sus drones han caído un 90 y un 95 % respectivamente, y que más de 15 mil objetivos han sido atacados por las Fuerzas Aéreas de EU e Israel, una cifra “superior a los mil objetivos diarios”, algo que “ninguna otra coalición de países en el mundo es capaz de lograr”.

Ante las preocupaciones por el cierre de facto del estrecho de Ormuz, dijo: “Lo hemos estado manejando y no hay que preocuparse por ello. Como está viendo el mundo, están actuando con una absoluta desesperación en el estrecho de Ormuz, algo con lo que ya estamos lidiando”.

Horas antes, el presidente de EU, Donald Trump, afirmó que tiene “una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo” por delante para combatir a la “escoria demente” que lidera Irán, y que están “destruyendo por completo el régimen terrorista”.

“Vean lo que le pasa hoy a esta escoria demente. Llevan 47 años matando a personas inocentes en todo el mundo y ahora yo, como 47.º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando a ellos. ¡Qué gran honor es hacerlo!”, escribió Trump en su cuenta de su red social Truth Social.

También dijo a Fox News Radio que las fuerzas de su país “golpearán muy duro” objetivos iraníes la próxima semana y que el régimen iraní caerá, “pero tal vez no de inmediato”.

“LA JOYA DE LA CORONA”. Por la noche, el presidente Trump Trump declaró que Estados Unidos destruyó sitios militares en una isla vital para la red petrolera de Irán y advirtió que su infraestructura petrolera podría ser la próxima si Irán continúa interfiriéndose con el paso de barcos por el Estrecho de Ormuz.

“Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) ha llevado a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Próximo y ha destruido por completo todos los objetivos militares de la joya de la corona de Irán, la isla de Jark”, escribió en Truth Social.

El mandatario añadió que “por decencia, (ha) decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla”, amenazado con “reconsiderar” la ejecución de ataques contra la industria petrolera de la isla si Irán u otro país interviene en “el paso libre y seguro de los buques por el estrecho de Ormuz”.

El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, precisó que en menos de dos semanas, han “neutralizado la capacidad de combate” de la Armada iraní, aunque afirmó que continúan atacando los navíos de guerra de la República Islámica.

“Hemos logrado avances, pero Irán aún conserva la capacidad de infligir daños a las fuerzas aliadas y al tráfico marítimo comercial, por ello, nuestra labor en este frente prosigue”, indicó Caine.

Israel también anunció otra oleada de ataques contra infraestructura iraní, y dijo que su fuerza aérea había impactado más de 200 objetivos en las últimas 24 horas, incluidos lanzadores de misiles, sistemas de defensa y sitios de producción de armas.

Añadió que realizó siete mil 600 bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra el 28 de febrero y mil 100 en Líbano, donde el ejército israelí lleva a cabo desde el 2 de marzo una campaña contra Hezbolá.

Una fuerte explosión sacudió una zona de Teherán donde miles de personas se congregaron ayer para una manifestación anual organizada por el Estado, sin que se reportaran víctimas.

Irán ha respondido con ataques diarios contra instalaciones petroleras y otra infraestructura en la región del Golfo. Además, lanzó una nueva ola de misiles que fueron detectados por el Ejército de Israel y por países del Golfo como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Bahréin. Los impactos dejaron más de 60 heridos en la región.

En Israel 58 personas resultaron lesionadas tras un ataque con proyectiles contra Zarzir, una ciudad cercana a la frontera con Líbano. Además, el destructor de la Marina de Estados Unidos USS Oscar Austin derribó un misil balístico iraní que fue interceptado sobre Turquía el viernes.

En el Líbano, al menos ocho personas murieron en un ataque israelí contra la ciudad costera sureña de Sidón, y otras nueve resultaron heridas. Las autoridades estiman que 773 personas —entre ellas, más de 100 niños y 62 mujeres— han muerto desde que estallaron los combates entre Israel y el grupo político-militar Hezbollah y más de mil 900 personas han resultado heridas.

Otras 850 mil personas han sido desplazadas internamente en Líbano, según el secretario general de la ONU, António Guterres, quien lanzó un llamamiento humanitario de 325 millones de dólares durante una visita sorpresa al país. El primer ministro libanés Nawaf Salam instó a Israel a detener los ataques contra su país y criticó a Hezbollah por disparar cohetes contra objetivos israelíes.

México, Colombia y Brasil, por alto al fuego

Por Yulia Bonilla

Ante el conflicto bélico que ha envuelto a Medio Oriente durante las últimas dos semanas, los gobiernos de México, Colombia y Brasil emitieron un pronunciamiento conjunto para llamar a que cese el fuego de manera inmediata.

El comunicado fue suscrito por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; Gustavo Petro, de Colombia, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, quienes instaron a que las diferencias sean atendidas por medio de la diplomacia y conseguir una solución por la vía pacífica.

“Consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato, para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación”, dijeron.

Lo anterior, en el contexto de los ataques que emprendieron Estados Unidos e Israel contra Irán y que esto ha derivado en el cierre de espacios aéreos así como ataques a otros países de la región y cierres a las rutas globales del petróleo.

Los tres países expresaron sus disposición a contribuir en los procesos de paz que generen confianza para que se llegue a una salida política y negociada de este conflicto.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta mencionó que este pronunciamiento se apega a la política exterior que consigna la constitución mexicana.

Señaló que ayer el precio del petróleo volvió a dispararse llegando a los 100 dólares por barril, lo cual afecta a países que no tienen disponibilidad de este recurso por lo que enfrentarán aumentos en el costo de la gasolina y esto, a su vez, impactará a todas las poblaciones.

ANUNCIO del Programa de Re- compensas en el que pide informa- ción por los líderes iraníes. ı Foto: Especial

Sigue escalada del Brent: máximo llega a 103 dólares

› Por Víctor Valencia

Los precios del petróleo continuaron su escalada durante la jornada de ayer y los futuros de la mezcla Brent alcanzaron un máximo de 103.95 dólares por barril (dpb), para terminar operaciones en 103.14 dpb, un aumento de 2.67 por ciento respecto al precio de cierre de este jueves; por la mañana de ayer, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que este viernes fue el día con más ataques hacia Irán, mientras que por la tarde, el presidente Donald Trump comentó que fue ejecutado “uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio”.

3,22 Por ciento subió la Mezcla Mexicana de Exportación

La cotización del Brent en 103.14 dpb significa un incremento de 2.68 dólares o 2.66 por ciento respecto a su costo de la jornada anterior, y un aumento de 10.45 dólares u 11.27 por ciento durante esta semana, tras cerrar en 92.69 dpb del viernes anterior; por su parte, el West Texas Intermediate alcanzó cotización de 98.71 dpb, un incremento de 2.98 dólares o 3.11 por ciento comparado con el precio del jueves, y un incremento de 7.81 dólares u 8.59 por ciento semanal, luego de terminar sesión en 90.90 dpb este 6 de marzo.

El Tip: Donald Trump escribió la tarde de ayer que “el Comando Central de los EU ejecutó uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio”.

En cuanto a la Mezcla Mexicana de Exportación, terminó su cotización diaria en 93.04 dpb, lo que significa un aumento de 2.91 dólares o 3.22 por ciento respecto a su precio de ayer, y una variación semanal al alza de 9.40 dpb u 11.23 por ciento, luego que el viernes 6 de marzo, el crudo mexicano cotizara en 83.64 dpb.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, comentó la mañana de este viernes, durante una conferencia de prensa desde el Pentágono, sede del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, que las capacidades militares iraníes siguen deteriorándose, y agregó que las fuerzas estadounidenses e israelíes han incrementado su presencia operativa.

“Hoy será el día de más ataques que se han visto en Irán, hemos incrementado nuestra presencia en Irán”, comentó el secretario de Defensa.