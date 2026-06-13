Cuba alista plan de reformas económicas

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, presentó un plan de reformas económicas para atraer inversiones, permitir más participación de los cubanos emigrados en la economía y descentralizar la administración nacional.

“Son tiempos en que hay que cambiar y el país no puede seguir funcionando igual... Cada oportunidad en medio de una crisis hay que aprovecharla como un momento de despegue, como un momento de crecimiento. Entonces nosotros hemos establecido un grupo de prioridades para enfrentar toda esta situación”, dijo el mandatario, según una nota de la presidencia replicada por plataformas gubernamentales.

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Añadió que se evalúa “un grupo de medidas orientadas al comercio exterior, a las exportaciones, a las cadenas de valor y logística”. Sin dar detalles de los plazos de su implementación, dijo que se eliminará la intermediación estatal —hasta ahora obligatoria— en la importación y exportación, al tiempo que se darían beneficios arancelarios a quienes traigan al país materias primas para procesos productivos.

Además, se aprobarán más pequeñas y medianas empresas –que hasta esta década no tenían autorización— con amplios objetos sociales, al tiempo que se quitarán limitaciones en las actividades permitidas para los particulares, aunque no especificó cuáles.

También refirió que se reorganizará la administración estatal, recordó el mandatario. Una ley impulsada en el Parlamento busca reducir de 27 a 21 los ministerios. También los municipios tendrán autonomía para trazar y ejecutar planes económicos —importar, exportar y autorizar negocios— y las empresas estatales van a diseñar su propio sistema de salarios.