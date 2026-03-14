Gobierno de EU se opone a que tribunal retire cargos de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro

Fiscales estadounidenses sostienen que Maduro puede pagar su defensa con fondos personales, pero no con recursos del gobierno venezolano sancionado.

El gobierno de Estados Unidos pidió a un tribunal federal rechazar la solicitud presentada por la defensa del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para desestimar los cargos penales que enfrenta en el país norteamericano por narcoterrorismo y tráfico de drogas.

De acuerdo con documentos judiciales presentados el viernes por fiscales federales, las autoridades estadounidenses consideran que la petición de Maduro y su esposa, Cilia Flores, carece de fundamento legal.

Sketch judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en su primera comparecencia, en Nueva York. ı Foto: Reuters

La defensa argumentó previamente que el gobierno estadounidense obstaculizó su derecho a una defensa adecuada al impedirles utilizar recursos del Estado venezolano para pagar a sus abogados.

Al respecto, los fiscales sostuvieron que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sí autorizó a los acusados a emplear fondos personales, incluidos recursos compartidos entre ambos, para cubrir sus honorarios legales.

No obstante, detalló que rechazó una solicitud adicional para utilizar dinero controlado por el gobierno venezolano, entidad que se encuentra bajo sanciones estadounidenses.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. ı Foto: Associated Press

Según el gobierno de Estados Unidos, permitir ese mecanismo de financiamiento sería una medida “extraordinaria”, ya que las regulaciones de la OFAC prohíben expresamente que fondos pertenecientes a entidades sancionadas se utilicen para pagar la defensa de otras personas también sancionadas.

A propósito, los fiscales señalaron que la negativa a otorgar esa excepción no constituye una violación al derecho de defensa ni al debido proceso, como alegan los abogados del exmandatario venezolano.

La defensa de Maduro había señalado que en enero se emitieron licencias que autorizaban transferencias de fondos debido a las sanciones contra Venezuela.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el 3 de enero tras operativo de EU en Caracas, Venezuela. ı Foto: Especial

Sin embargo, el gobierno estadounidense afirmó que esa autorización más amplia fue concedida por error administrativo y posteriormente fue modificada.

Maduro y Flores fueron capturados en una operación militar estadounidense el 3 de enero y trasladados a territorio estadounidense para enfrentar cargos federales. Ambos se declararon no culpables de los delitos imputados.

El chavista enfrenta acusaciones de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de armas de alto poder y, adicionalmente, un cargo de conspiración de narcoterrorismo.

La acusación sostiene que Maduro y sus presuntos colaboradores habrían colaborado durante décadas con redes internacionales de narcotráfico y funcionarios corruptos de la región para introducir grandes cantidades de cocaína en territorio estadounidense.

Actualmente, el Maduro Moros permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, mientras continúa el proceso judicial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am